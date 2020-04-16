HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Şifrelerinizi hazırlayın: GTA 6 resmen doğrulandı!

Şifrelerinizi hazırlayın: GTA 6 resmen doğrulandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'nın geliştirildiği resmen paylaşıldı. Kotaku'dan Jason Screirer, Rockstar Games'ın yeni projesinin GTA 6 olduğunu ve oyunun geliştirilmeye başlandığını duyurdu. Ancak Screirer'ın GTA 6'yı bekleyenlere bir de kötü haberi var.

Şifrelerinizi hazırlayın: GTA 6 resmen doğrulandı!

Grand Theft Auto serisinin son oyunu GTA 5'in üzerinden tam 7 yıl geçti. Fakat aradan geçen 7 yıla rağmen oyunun hala büyük bir oyuncu kitlesi mevcut. Bu kitle de artık oyunun değişmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden tüm GTA sevenler Rockstar Games'e sahip sesleniyor ve GTA 6'nın bir an önce gelmesi için çağrıda bulunuyor. Bu çağrılara Rockstar Games'in kulak tıkadığı düşünülemez. Zira, daha önceki sızıntılar bizlere ünlü yapımcının GTA VI üzerinde çalışmalara başladığını göstermişti. Ancak dediğimiz gibi bunların hepsi bir sızıntıdan ibaretti. GTA VI'in ilk resmi bilgilerini iletmek Kotaku'dan Jason Screirer'a kısmet oldu.

ROCKSTAR'IN SIRADAKİ PROJESİ GTA 6!

Jason Screirer bir yazı kaleme aldı. Screirer kaleme aldığı yazısında Rockstar Games'in sıradaki projesinin GTA 6 olduğunu doğruladı. Yazısında Rockstar Games'in çalışma şartlarına dikkat çeken Screirer, son dönemde şirket içindeki çalışma saatlerinin arttığını bunun da çalışanlarla yöneticiler arasında bazı problemlere yol açtığını söylüyor. Yani Rockstar yeni GTA oyununu çıkartmak için çalışanlarına yoğun mesai yaptırıyor. Bunun dışında oyuncuların biraz daha beklemesine neden olacak üzücü bir gelişme de var.

GTA VI

GTA 6 HENÜZ 'EMEKLİYOR'

GTA 6 Screirer'ın dediğine göre henüz ilk geliştirme aşamasında. Bu emekleme döneminde olan oyunun çıkış tarihinin çok uzun bir zaman sonra olabileceğinin en büyük işareti. Ayrıca Screirer'ın edindiği bilgiler, GTA VI'nın ilk çıktığı dönemde Rockstar oyunlarına göre biraz daha küçük ölçekli olabileceğini gösteriyor. Oyun pek tabi ki çıkış tarihinden sonra yayınlanacak güncellemeler ile genişleyecektir ancak Rockstar'ın bu kararı almasındaki en büyük etkenin çalışanların üzerindeki yükü azaltmak olduğu gelen bilgiler arasında.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Hearthstone: Ashes of Outland incelemeHearthstone: Ashes of Outland inceleme
Trump: Herkes işinin başına dönmeliTrump: Herkes işinin başına dönmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rockstar Games GTA VI GTA 6 Grand Theft Auto Grand Theft Auto VI Grand Theft Auto 6 Jason Screirer

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok beklendi sonunda geldi: iPhone SE 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, Türkiye fiyatı

Çok beklendi sonunda geldi: iPhone SE 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, Türkiye fiyatı

Apple ve Google'ın uygulaması koronavirüs hastalarını nasıl takip edecek? İşte yanıtı

Nasıl takip edecekler sorusu yanıt buldu!

Hearthstone: Ashes of Outland inceleme

Hearthstone: Ashes of Outland inceleme

PUBG Sezon 7 ile Vikendi, yeni görünümüne kavuşuyor

PUBG Sezon 7 ile Vikendi, yeni görünümüne kavuşuyor

Sony'den karantina hediyesi: Play at Home ücretsiz oyunları belli oldu!

Sony ücretsiz oyunlarını açıkladı! Acele edin

Overwatch'ın yeni kahramanı Echo şimdi oyunda!

Overwatch'ın yeni kahramanı Echo şimdi oyunda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.