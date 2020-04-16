Şifrelerinizi hazırlayın: GTA 6 resmen doğrulandı!

Grand Theft Auto serisinin son oyunu GTA 5'in üzerinden tam 7 yıl geçti. Fakat aradan geçen 7 yıla rağmen oyunun hala büyük bir oyuncu kitlesi mevcut. Bu kitle de artık oyunun değişmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden tüm GTA sevenler Rockstar Games'e sahip sesleniyor ve GTA 6'nın bir an önce gelmesi için çağrıda bulunuyor. Bu çağrılara Rockstar Games'in kulak tıkadığı düşünülemez. Zira, daha önceki sızıntılar bizlere ünlü yapımcının GTA VI üzerinde çalışmalara başladığını göstermişti. Ancak dediğimiz gibi bunların hepsi bir sızıntıdan ibaretti. GTA VI'in ilk resmi bilgilerini iletmek Kotaku'dan Jason Screirer'a kısmet oldu.

ROCKSTAR'IN SIRADAKİ PROJESİ GTA 6!

Jason Screirer bir yazı kaleme aldı. Screirer kaleme aldığı yazısında Rockstar Games'in sıradaki projesinin GTA 6 olduğunu doğruladı. Yazısında Rockstar Games'in çalışma şartlarına dikkat çeken Screirer, son dönemde şirket içindeki çalışma saatlerinin arttığını bunun da çalışanlarla yöneticiler arasında bazı problemlere yol açtığını söylüyor. Yani Rockstar yeni GTA oyununu çıkartmak için çalışanlarına yoğun mesai yaptırıyor. Bunun dışında oyuncuların biraz daha beklemesine neden olacak üzücü bir gelişme de var.