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  4. Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı

Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 09:42 | Son Güncelleme

Bursa’da bir sitenin şifreli demir kapısından atlayarak içeriye giren hırsız 5 bin liralık bisikleti çaldı.

Bursa’da bir sitenin şifreli demir kapısından atlayarak içeriye giren hırsız 5 bin liralık bisikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde bir sitede 3 ay içinde 2 bisiklet çalındı. Sitenin kapısına gelen hırsız şifreli kapının üstünden atlayarak içeriye girdiği ve bisiklete binerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında 1 saat sitenin garajında dolaştığı tespit edilen hırsız daha sonra 5 bin lira değerindeki bisiklete binerek gözden kayboldu. Site sakinlerinin şikayetçi olduğu hırsızın bir an önce yakalanması bekleniyor.

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