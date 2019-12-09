HABER

Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:08 | Son Güncelleme

VAN merkezli uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda polis, zanlıların şifreli telefon görüşmelerini çözdü.

Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN merkezli uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda polis, zanlıların şifreli telefon görüşmelerini çözdü. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 17'si tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda ele geçirdiği 799 kilo eroin, 100 kilo toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar kapsamında da uyuşturucu ticareti yapanların şifreli telefon görüşmeleri çözüldü. Bu aşamadan sonra düğmeye basıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Kocaeli'ne yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

PARTNER"İnanılmaz bir deneyim""İnanılmaz bir deneyim"
Serada ürünlerini müzikle yetiştiriyorSerada ürünlerini müzikle yetiştiriyor
İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulunduİstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz!

Adalet Bakanı Gül 'Hazırlıyoruz' diyerek duyurdu!

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İçişleri duyurdu: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri duyurdu: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ermeni televizyon kanalındaki Iğdır skandalına tepkiler dinmiyor!

Ermeni televizyon kanalındaki skandala tepkiler dinmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.