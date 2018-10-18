Siftah Xiaomi Mi Mix 2S ile yapıldı

Ağustos ayının başında final sürümü yayınlanan Android Pie için güncelleme haberleri yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Google’ın “Pixel” gibi bazı özel programlarına dahil telefonlar yeni sürüme çoktan geçiş yapmış olsa da, standart Android’li cihazlar için hala çok erken. Bu konuda şanslı olanlar sınıfında yer alacak telefonlardan biriyse Xiaomi’nin Mi Mix 2S‘i olacak.

Çinli şirket, güncellemenin yayınlandığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Dağıtım ilk olarak Çin’de başladı.

Güncelleme paketinin içeriğine; performans ve yapay zeka iyileştirmeleri (adaptif parlaklık, akıllı öneriler gibi) ile yeni MIUI arayüzü dahil. Özellikle MIUI 10’un yapay zeka özellikleri ile birlikte telefonun kullanıcıya daha iyi uyum sağladığı iddia ediliyor. Öte yandan bokeh efektinde geliştirmeler ve yeni zil sesleri gibi ufak değişiklikler de mevcut.

Güncellemenin diğer ülkelerde yayınlanacağı tarih konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmış değil.

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