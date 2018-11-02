Sığ suya balıklama atladı, arkadaşı kahkahaya boğuldu

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilginç anları gözler önüne serdi. Birlikte eğlenen birkaç genç, hesap edemedikleri bir sonla karşılaştı.Küçük bir göletin balıklama atlayacak kadar derin olduğunu düşünen genç bir anda suya atladı.

Balıklama şeklinde sığ suya atlayan genç yere çakılınca neye uğradığını şaşırdı. O sırada bu anların görüntüsünü çeken talihsiz gencin arkadaşı ise gülme krizi geçirdi. İşte o görüntü.

