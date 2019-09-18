Sığacık açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 62 kaçak göçmen, yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazartesi günü saat 22.00 sıralarında, Seferihisar'ın Sığacık Körfezi açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına geçmeye çalıştığını tespit etti. Durdurulan lastik botta 21'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 14'ü Suriye, 14'ü Irak, 4'ü Somali, 2'si Kongo, 2'si Togo, 1'i Gine, 1'i Filistin, 1'i Sudan, 1'i Burkina Faso, 1'i Sierra Leone Cumhuriyeti uyruklu 62 kaçak göçmen yakalandı. 36'sı erkek, 11'i kadın, 15'i çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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