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Sığacık Kalesi surları AB hibesiyle restore edilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Seferihisar Belediyesi, Shelter projesi ile Avrupa Birliği'nin (AB) en önemli iklim değişikliği önleme programlarından biri olan 'Horizon 2020' desteğine hak kazandı.

Sığacık Kalesi surları AB hibesiyle restore edilecek

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Seferihisar Belediyesi, Shelter projesi ile Avrupa Birliği'nin (AB) en önemli iklim değişikliği önleme programlarından biri olan 'Horizon 2020' desteğine hak kazandı. Destekle birlikte Sığacık'ta, kale surları AB'den karşılanacak 120 bin euro fon sayesinde restore edilecek, sensörler yardımıyla uzaktan izlenecek, kayma olup olmadığı belirlenip, yıpranma ve deprem riskine karşı hassaslık derecesi tespit edilecek.
Avrupa çapında üniversiteler, yerel yönetimler, mühendislik firmaları ve çeşitli kurumların iş birliği yaparak başvurduğu ve zor bir eleme sürecine sahip Horizon 2020 projeleri, iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı yerel mimari, kültürel miras ve tarihin korunması için önlemler içeriyor. Seferihisar Belediyesi, SHELTER projesi ile AB'nin 'Horizon 2020' desteğine hak kazandı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, şunları söyledi:
"SHELTER projesi kapsamında uygulama alanı olarak Avrupa'da 4, Türkiye'de 1 bölge seçildi. Türkiye'deki tek uygulama alanı olan Sığacık'ta, kale surları AB'den karşılanacak 120 bin euro fon sayesinde sensörler yardımıyla uzaktan izlenerek kayma olup olmadığı, yıpranma ve deprem riskine karşı hassaslık derecesi tespit edilecek. İklim değişikliği karşısında sıcaklık, nem ve yağış faktörlerinin Sığacık kale surları üzerindeki yıllara bağlı etkisi ölçülecek. Elde edilen bilimsel ve ayrıntılı veriler uzaktan izleme sistemiyle raporlanacak ve Sığacık restorasyon proje teklifinin hazırlanmasında kullanılacak. İklim değişikliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacak ve geleneksel mimari unsurlarının doğal afetlerle mücadelede önemi vurgulanacak. Ayrıca, proje süresince hava kirliliği ölçümü yapılarak, bu değerler sera gazı emisyon değerlerini azaltmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesinde kullanılacak. Sığacık Kaleiçi'nin restorasyonundan sonra surları da onaracak olmamız çok önemli bir gelişme. 600 yıllık tarihi olan Kaleiçi'nin tarih kokan sokaklarını, evlerini, pansiyonlarını, aslına uygun olarak korumaya ve onarmaya devam edeceğiz."
Shelter projesinin 48 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Sığacık Kalesi surları AB hibesiyle restore edilecekSığacık Kalesi surları AB hibesiyle restore edilecekSığacık Kalesi surları AB hibesiyle restore edilecekSığacık Kalesi surları AB hibesiyle restore edilecek

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