HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Sigara almaya gidiyorum' diye ayrıldı! 29 yaşındaki genç kayıplara karıştı

'Sigara almaya gidiyorum' diye ayrıldı! 29 yaşındaki genç kayıplara karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de 'sigara almaya gidiyorum' diyerek iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki gencin ırmak kenarında terk edilmiş aracı bulununca geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

'Sigara almaya gidiyorum' diye ayrıldı! 29 yaşındaki genç kayıplara karıştı

Kırıkkale'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Yahşihan İstasyon Amirliğinde işçi olarak çalışan Halil Altan (29), dün gece saat 23.00 sıralarında mesai arkadaşlarına, 'sigara almaya gidiyorum' diyerek iş yerinden ayrıldı. Altan, bir daha geri dönmeyince arkadaşları çevrede arama yaptı. Şahsın Kızılırmak Nehri kenarında terk edilmiş aracını bulan arkadaşları durumu hemen jandarmaya bildirdi.

HAVADAN VE KARADAN ARAMA

Jandarma, 29 yaşındaki gencin bulunması için sabaha kadar arazide arama yaptı. AFAD ve AKUT da arama çalışmalarına destek verdi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ise terk edilmiş araçta inceleme yaptı. Şahsın intihar etme şüphesiyle Ankara'dan gelecek Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerince nehirde arama çalışması başlatılacak. Su seviyesinin azalması için baraj tamamen kapatılırken ayrıca drone ile havadan da arama çalışmaları devam ediyor.

AW109180_05

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
Hastanedeki korkunç iddianın görüntüleri ortaya çıktıHastanedeki korkunç iddianın görüntüleri ortaya çıktı
DGS sınav sonuçları açıklanıyor mu? DGS sınav sonuçları açıklanıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Diğer Haberler
Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara'da rüşvet operasyonu
Yemek yemek için gittiği köftecide dehşeti yaşadı! Parmağı koptu
Yemek yemek için gittiği köftecide dehşeti yaşadı! Parmağı koptu
Domatesi gören inanamıyor! Kütahya'daki domates 1,5 kilo ağırlında
Domatesi gören inanamıyor! 1,5 kilo ağırlında
Doktorun kapıyı kapatması sonucu parmaklarının koptuğunu iddia etmişti! Görüntüler ortaya çıktı
Hastanedeki korkunç iddianın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da metrobüste taciz iddiası
İstanbul'da metrobüste taciz iddiası
TBMM personeli koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti
Korona nedeniyle hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.