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"Sigara azaltılarak bırakılmaz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 15:12 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, sigaranın azaltılarak bırakılamayacağını belirterek, "İlk günü atlatmak önemli. Ben kişilere gezmelerini öneriyorum bu ilk günde. Mesela sigara içemeyeceği yerlere gitmesini söylüyorum. Tiyatro, sinema gibi. Aslında sigara bırakmanın zorlu geçen 2 haftalık bir süreci var" dedi.

Dünyada her yıl 7 milyar, Türkiye’de ise yaklaşık 110 bin kişi sigara nedeniyle ölüyor. Kullananlar, kullanmayanlara göre 15 yıl daha az yaşdığı belirtiliyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, sigarayı bırakma konusunda detayları anlattı.
Sigarayı ucunda ölüm olan bir bağımlılık olarak nitelendirildiğini belirten Prof. Dr. Emri, "Sigara kullanan iki kişiden biri ölür. Dünyada her yıl 7 milyon ölüme yol açıyor. Bu da yaklaşık 6 saniyede 1 ölüm anlamına geliyor. Türkiye’de de yılda 100-110 bin ölümün sigara kaynaklı olduğunu biliyoruz. Türkiye’de 5 dakikada bir sigara yüzünden 1 kişi ölüyor. Sigara içenler, içmeyenlere göre ortalama 15 yıl daha önce ölüyorlar. Bunun yanında pasif etkilere de bakmak lâzım. Sigara kullanmamasına rağmen pasif içici olarak dünyada ortalama 900 bin ölüm var. Sigara dumanının içinde 7 bin kimyasal madde var ve bunların 69’u direkt kanser yapıcı özellikte. Sigaranın yol açtığı hastalıkları çok sayıda başlık altına toplayabiliriz. Saç dökülmeleri, katarakt, cilt kırışması, işitme kaybı, diş çürükleri, akciğer hastalıkları, osteoporoz, kalp hastalıkları, mide ülseri, kötü koku, ellerde ve bıyıklarda sararma, deforme sperm, periferik arter, sedef ve kanserler" dedi.

Sigarayı bırakmak isteyenler ilk adım olarak ne yapmalı?
Prof. Dr. Salih Emri, sigarayı bırakmaya yönelik önemli önerilerini şöyle açıkladı: "Sigara, obsesif kompulsif bir harekettir. Kişi, sigara içerken farkında olmadan bilgisayarında çalışıyordur, telefonda konuşuyordur, kitap okuyordur... Bazı hareketler kişiye sigara içmeyi hatırlatabilir. Sigarayı bırakmaya karar verdikten sonra bir ‘sigara bırakma günü’ tespit edilir. Bu genellikle doktora başvurulan günün ardından, 2 hafta içindeki bir gün olarak belirlenir. O tarihe kadar bir hazırlık periyodu vardır. Evde sigara içerken oturduğu sandalyesinin yeri, sigarayı hatırlatacak olaylar, objeler değiştirilir. Sigarayı bırakmak için gerekli 10 nedeni yazıp duvarına asması, kavanoza sigara parasını atması istenebilir. Dişlerini temizletmesi, perdelerini yıkaması iyi olur. Ayrıca kişi, yakınlarına da sigarayı bırakacağını söylemeli. Onlardan da destek almalı. Bırakma günü geldiğinde evde hiç sigara kalmaması gerekir. Kül tablalarının, çakmakların kaldırılması önemli".

"Sigarayı bırakmak için ilk 2 hafta önemli"
Prof. Dr. Salih Emri, sigarayı birden bire bırakılması konusunda uyarırken, "Azaltılarak bırakılmaz. Nikotin yamaları da bırakma gününde takılır. İlk günü atlatmak önemli. Ben kişilere gezmelerini öneriyorum bu ilk günde. Mesela sigara içemeyeceği yerlere gitmesini söylüyorum. Tiyatro, sinema gibi. Aslında sigara bırakmanın zorlu geçen 2 haftalık bir süreci var. Bol su tüketilmeli. Bir süre kendilerini daha az yormalılar. Kabızlık olabilir. Bunun için bazı ilaçlar alınabilir. C vitamini bakımından zengin beslenmeliler. Sigarayı bıraktıktan 1 ay, 6 ay ve ardından 1 yıl sonra kontrole gelmeliler. Tıbbi olarak yardım almak çok önemli. Kişilerin kendi başlarına sigarayı bırakabilme oranı yüzde 2. Bu oran tıbbi yardımla yüzde 30’a yaklaşmış durumda" şeklinde konuştu.

"Nikotin bağımlılığınızı test edin"
Prof. Dr. Emri, sigarayı bırakmak isteyenlerin ilk olarak nikotin bağımlılığının tespit etmesi gerektiğini belirterek, "Bunun için uygulanan bir test var. Nikotin almayan bağımlı, yoksunluk hissetmeye başlıyor. Bu sebeple kişide yüksek nikotin bağımlılığı varsa bu nikotin bağımlılığının tedavisine başlamak gerekiyor. Bunun için bazı ilaçlar mevcut" ifadelerini kullandı.

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