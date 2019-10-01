"Sigara azaltılarak bırakılmaz"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, sigaranın azaltılarak bırakılamayacağını belirterek, "İlk günü atlatmak önemli. Ben kişilere gezmelerini öneriyorum bu ilk günde. Mesela sigara içemeyeceği yerlere gitmesini söylüyorum. Tiyatro, sinema gibi. Aslında sigara bırakmanın zorlu geçen 2 haftalık bir süreci var" dedi.

Dünyada her yıl 7 milyar, Türkiye’de ise yaklaşık 110 bin kişi sigara nedeniyle ölüyor. Kullananlar, kullanmayanlara göre 15 yıl daha az yaşdığı belirtiliyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, sigarayı bırakma konusunda detayları anlattı.

Sigarayı ucunda ölüm olan bir bağımlılık olarak nitelendirildiğini belirten Prof. Dr. Emri, "Sigara kullanan iki kişiden biri ölür. Dünyada her yıl 7 milyon ölüme yol açıyor. Bu da yaklaşık 6 saniyede 1 ölüm anlamına geliyor. Türkiye’de de yılda 100-110 bin ölümün sigara kaynaklı olduğunu biliyoruz. Türkiye’de 5 dakikada bir sigara yüzünden 1 kişi ölüyor. Sigara içenler, içmeyenlere göre ortalama 15 yıl daha önce ölüyorlar. Bunun yanında pasif etkilere de bakmak lâzım. Sigara kullanmamasına rağmen pasif içici olarak dünyada ortalama 900 bin ölüm var. Sigara dumanının içinde 7 bin kimyasal madde var ve bunların 69’u direkt kanser yapıcı özellikte. Sigaranın yol açtığı hastalıkları çok sayıda başlık altına toplayabiliriz. Saç dökülmeleri, katarakt, cilt kırışması, işitme kaybı, diş çürükleri, akciğer hastalıkları, osteoporoz, kalp hastalıkları, mide ülseri, kötü koku, ellerde ve bıyıklarda sararma, deforme sperm, periferik arter, sedef ve kanserler" dedi.