Sigara bağımlılığı ile mücadeleye akademiden destek

İSTANBUL,(DHA) - Sağlık Bakanlığınca, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Karar Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı. Kararı değerlendiren Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Tütünle mücadelede başarısı ispatlanmış yöntemlerle bu illetin gündemimize yeniden dönmemesi için mücadele etmeye yılmadan devam etmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artık sigarayı bırakma tedavisi alan hastaların herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlardan ücretsiz yararlanacağı duyurulmuştu. 2008 yılında çıkarılan Dumansız Hava Sahası yasasının mimarı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl alınan bu kararı değerlendirdi.

Tütün bağımlılığının verdiği zararların nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar nedeniyle yaşanan ölümlerle mukayese bile edilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Tütün bağımlılığı tüm ülkeler için ciddi sonuçları olan küresel bir sorundur. Bu nedenle tütün ve her türlü tütün ürünü ile mücadeleye “kitle imha silahı” penceresinden bakmak ve mücadele etmek gerekmektedir" dedi.