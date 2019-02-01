"Sigara bağımlılığı tüp bebek tedavisinde başarı oranını azaltıyor"

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Çekmez halk sağlığı sorunu olan sigara bağımlılığının tüp bebek tedavisinde başarı oranını azaltan bir faktör olduğunu söyledi. Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Çekmez, sigaranın tüp bebek tedavisindeki olumsuz etkilerini açıkladı. Sigaranın tüp bebek tedavisinde başarı oranını azaltan faktör olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çekmez, oosit (yumurta hücresi) ve sperm sayı ve kalitesini azalttığını belirtti. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörlerin önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Çekmez, "Sigara bağımlılığı tüp bebek tedavisinde başarıyı azaltan bir faktör. Sigara kullanımı oosit (yumurta hücresi) kalitesini ve sayısını azalttığı gibi benzer şekilde sperm sayı ve kalitesini de azaltmakta dolayısıyla elde edilecek embriyoların sayı ve kalitesi düşmektedir. Sigara içicisi olan kadın ve erkek durumunda tedavi başarısı düşecek ve canlı doğum oranları azalacaktır" şeklinde konuştu.

Günümüzde en çok tercih edilen kısırlık tedavilerinin başında tüp bebek olduğunu ifade eden Dr. Çekmez, "Teknolojinin hızla ilerlemesi ve bu konudaki deneyimin de artmasıyla tüp bebek tedavileri pek çok infertil çiftin bebek sahibi olması için umut ışığı oldu. Özellikle son yıllarda sıkça uygulanmaya başlanan mikroenjeksiyon yöntemi ile sperm sayısının çok düşük olması ve hatta menisinde hiç sperm olmamasına karşın, testisinde sperm bulunan erkeklerin tedavisinde yüksek gebelik oranlarıyla bir devrim olarak nitelendirilebilir" diye konuştu. "Başarı oranı hastanın klinik özelliğine göre değişkenlik gösteriyor"

Başarıyı etkileyen önemli faktörlerden birincisinin hasta yaşı olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Çekmez, "30 yaşın altındaki hastalar için bu oran yüzde 60’a çıkarken, 35 yaş civarında yüzde 40’a, 40’lı yaşlarda ise yüzde 15’e düşüyor. Ancak bu oranlar tedaviyi yalnızca bir kez deneyenler için geçerlidir. Toplam oranlara bakıldığında ise tedaviyi 4 kez yaptıranlarda başarı oranı yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. İlk siklusta yüzde 50 olan başarı oranı, bir yılda yapılan 4 siklus sonrasında yüzde 90’a çıkmaktadır" dedi.