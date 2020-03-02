Sigara bağımlılığından kurtulmak mümkün mü? Psikoterapi ile sigara bağımlılığı tedavisi

Dünyada her yıl sigara bağımlılığı nedeniyle 4.9 milyon kişi hayatını kaybediyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu rakamın 2020’de 10 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmalar, sigaranın kalp krizi riskini 2,5 kat arttırdığını gösteriyor. Ayrıca erkeklerde kansere bağlı ölümlerin yüzde 35’ine, kadınlarda ise yüzde 15’ine sigara bağımlılığı neden oluyor. Sigara bağımlılığı yaşam süresini kadınlarda 14,5 yıl, erkeklerde ise 13,2 yıl kısaltıyor.

İYİLEŞMEYE EVİMİZDEN BAŞLAMALIYIZ

Ülkemizde ve dünyada başlıca halk sağlığı sorunu olan sigara bağımlılığının sigara içen kişiler kadar içmeyenlere de zarar verdiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Klinik Psikolog ve Nörobilim Uzmanı Dilek Saltık, “Yapılan çeşitli araştırmalar evlerin %70’inde sigara kullanan en az bir kişi olduğunu gösteriyor. Sigara içilen ortamlarda dumana maruz kalan kişiler pasif içici olarak ciddi zarar görüyor. Bu nedenle özellikle çocukların olduğu ortamlarda sigara içilmemesine özen gösterilmeli. Çocukları ve gençleri sigaradan korumak hepimizin sorumluluğudur. İyileşmeye önce evimizden başlamalıyız” diyor.