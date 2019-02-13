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"Sigara bebeğin büyümesini engelliyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak: - "Hamilelikte içilen sigara, doğrudan bebeği olumsuz etkiliyor. Sigara bebekte gelişim geriliği yapıyor, büyümesini engelliyor. Çünkü kan damarlarındaki oksijeni sigara aldığı için bebeğin oksijeninden çalınıyor. Böylece çocuğun gelişimi engellenmiş oluyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, hamilelikte içilen sigaranın bebeği olumsuz etkilediğini ve büyümesini engellediğini söyledi.

Toprak, Karadeniz Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde ana sınıfı öğrencilerine sigaranın zararlarıyla ilgili sunum yaptı.

Sunumun ardından AA muhabirine açıklama yapan Toprak, sigaradan çıkan karbonmonoksitin insanı sürekli zehirlemeye devam ettiğini aktardı.

Toprak, sigara tüketiminin çarpıntı, tansiyon yükselmesi, kalp krizi ve beyin kanamasına neden olabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hamilelikte içilen sigara, doğrudan bebeği olumsuz etkiliyor. Sigara bebekte gelişim geriliği yapıyor, büyümesini engelliyor. Çünkü kan damarlarındaki oksijeni sigara aldığı için bebeğin oksijeninden çalınıyor. Böylece çocuğun gelişimi engellenmiş oluyor. Erken doğum, gelişim geriliği oluyor. Doğum olduktan sonrada hiperaktivite ve bazı ruhsal problemlere zemin hazırladığı tespit edilmiş ama en önemli etkisi çocuğun gelişimini olumsuz etkilemesi."

Sigara içilmemesi konusunda ailelerin duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Toprak, "Sigara içen ailelerde en büyük zararı çocuklar görüyor. Ciğerler çok taze olduğu için çabuk etkileniyor. Sigara için iki kişinin yanında bulunan kişiler içmese de aynı sigara içenler kadar etkileniyor. Bu tür çocuklarda alerjik reaksiyonlar, kulak iltihapları, solunum yolu enfeksiyonları ve astım görünmesi daha fazla. Sigara dumanına maruz kalan çocukların alt ve üst solunum yolları kötü etkileniyor. Bu yüzden çocuklarımıza dikkat etmemiz lazım." dedi.

Toprak, annesi ve babası sigara içen çocukların büyüyünce sigara içme olasılıklarının çok yüksek olduğunu dile getirerek, çocukların söyleneni değil yapılanı örnek aldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bebek sigara Tekirdağ

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