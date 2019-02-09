HABER

Sigara bırakma yolunda ilk adımı attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” kapsamında bir alışveriş merkezinde sigara bıraktırma etkinliği düzenlendi.Etkinlikle tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, sigarayı bırakmanın yolları konularında vatandaşlar bilgilendirildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” kapsamında bir alışveriş merkezinde sigara bıraktırma etkinliği düzenlendi.
Etkinlikle tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, sigarayı bırakmanın yolları konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve sigarayı bırakma kararı almalarını sağlanmaya çalışıldı. Sigaradan kurulamak isteyenler önce karbonmonoksit ölçüm cihazından ciğerlerindeki oranı ölçtürdükten sonra ceplerindeki sigara paketlerini atık kutusuna atıp, sigaradan kurtulmanın ilk adımını attı. Sigara paketini atık kutusuna atan kişilere bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler de verildi.
Etkinlik, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapıldı. 3 saat içinde 148 kişi karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 arası normal, 4-6 arası pasif içici, 7 ve üzeri bağımlı olarak değerlendirilen ölçüm sonucuna göre sonucu 7 ve üzeri 72 kişi bağımlı kategorisinde yer aldı. Bağımlı sınıfında bulunan kişiler arasında sigara kullanmayan vatandaşlar da bulunuyor. 148 kişi de vücutta bulunan karbonmonoksit oranı en yüksek 41 ppm, en düşük ise 1 ppm çıktı. Sadece 3 saatlik ölçüm verilerinde bu değerlerin çoğu kişide 7 ve üzerinde olması toplumda sigara dumanı tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Maliye’nin en gözde mesleği: Vergi müfettişliğiMaliye’nin en gözde mesleği: Vergi müfettişliği
Ezine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyorEzine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

Karagümrük çetesine operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.