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Sigara bırakmak isteyenlerin sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:29 | Son Güncelleme

MERSİN Erdemli Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Sigara bırakmak isteyenlerin sayısı arttı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN Erdemli Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Atıl Kalecik, sigarayı bırakmak için başvuran hastaların sayısının yüzde 80 oranında arttığı ve polikliniğe haftada ortalama 30 kişinin başvurduğunu belirtti.
7 yıldır sigara içtiğini belirten Sultan Su ve 10 yıldır sigara içtiğini ifade eden 35 yaşındaki Selahattin Duru hastanenin sigarayı bırakma polikliniğine başvurarak, bağımlılıklarından kurtulmak için ilk adımı attı. Sigarayı bırakma tedavisi konusunda bilgi alan Su, "Hem sağlığımdan oluyorum hem de ekonomik olarak beni etkiliyor. Kurtulmak için en iyi yolun bırakmak olduğunu düşündüm ve sigarayı bırakma polikliniğine başvuru yaptım. İnşallah gerekli tedavinin ardından sigarayı bırakacağım" dedi. Günde 2 paket sigara içtiğini aktaran Selahattin Duru ise "Hem sağlığım için hem de ekonomik açıdan sigarayı bırakmak istiyorum" diye konuştu.
'YÜZDE 80 ARTIŞ'
Sigarayı bırakmak için merkeze gelen kişi sayısında artış yaşandığını dile getiren Dr. Atıl Kalecik de şunları söyledi:
"Sigaraya gelen zamlardan sonra bırakmak isteyen hasta sayımızda yüzde 80 oranında artış meydana geldi. Haftada 30 kişi sigarayı bırakmak için polikliniğimize başvuruda bulunuyor. Bizler de vatandaşlarımızın sigarayı bırakması için gerekli ilaç ve psikolojik tedavilerini uyguluyoruz. Sigara özellikle akciğer kanseri, solunum yetmezliği, kalp damar hastalıkları ve kalp krizine yol açıp böbreklere büyük zararlar veriyor. Vücudumuzun her organına zarar veren bir madde olan sigarayı bırakmak isteyenleri kliniğimize bekliyoruz."

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