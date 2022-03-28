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  4. Sigara dehşeti! Kan döküp kaçtı, gerekçesi 'pes' dedirtti

Sigara dehşeti! Kan döküp kaçtı, gerekçesi 'pes' dedirtti

28.03.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yaşanan bir bıçaklama olayından görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Bıçaklı saldırganın saldırı bahanesi 'pes' dedirtti.

Sigara dehşeti! Kan döküp kaçtı, gerekçesi 'pes' dedirtti

İddiaya göre, Yacıkcı Şahin Mahallesi’nde bir şahıs sigara almak için büfeye gitti. Şahıs, büfede istediği sigaranın kalmadığının söylenmesi üzerine sinirlenip büfeciyi bıçaklayarak kaçtı.

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Kimliği belirsiz kişinin büfeye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan büfe sahibi Hasan Tırpan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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