Sigara denetiminde vatandaşlardan ilginç tepkiler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’nin de katıldığı denetimlerde, maskesini indiren veya takmayan vatandaşlar uyarıldı. Uyarılara rağmen maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ise “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900 lira idari para cezası kesildi. "İÇMİYORDUM KOKLUYORDUM" Denetimler kapsamında sigara içerek İstiklal Caddesinde dolaşan bir genç, polisi görünce maskesini kapattı. Ancak sigarayı atmayan genç, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Polisin durdurduğu gencin sigarayı attıktan sonra, “İçmiyordum kokusunu alıyordum” demesi pes dedirtti. Gence ve arkadaşlarına 900 lira para cezası kesildi. Cadde üzerinde maskesiz dolaşan 4 yabancı uyruklu turist ise uyarıldıktan sonra maske taktılar. Turistlere de idari para cezası uygulandı.

Samsun’da sigara içme yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar haberlerinin olmadığını iddia ederek kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmeye devam etti. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge ile belirlenen kalabalık cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içmek yasaklandı. Yasak 12 Kasım’da yürürlüğe girerken, yasağın sigara içerken maskenin çıkartılması ve çene altına indirilmesi sonucu getirildiği düşünülüyor. Getirilen sigara yasağına Samsun’da büyük ölçüde uyulurken, bazı vatandaşlar ise haberlerinin olmadığını beyan ederek kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmeye devam ettiler. Yasağın geldiğini bilmediklerini belirten bir vatandaş, “Evde hanım yasaklar, dışarıda devlet yasaklar. Nerede içeceğiz bu sigarayı? Çözüm yok. En iyisi sigarayı kaldırmak. Biz onu bıraksak da o bizi bırakmıyor” dedi. Kalabalık toplu alanlarda sigara içen diğer vatandaşlar ise, “Ben köyden yeni geldim. Meydanlarda sigara içmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Yasak uygun değil ama uymak zorundayız. Açık yerlerde de sigara içmek yasaklanınca nerede içeceğiz bilemiyoruz” diye konuştular.

Sigara kullanmayan vatandaşlar ise bu yasağın çok uygun olduğunu belirterek şunları söylediler:

“Bence çok uygun ve yerinde bir karar. Bir kişi sigara içse, 10 kişi dumandan etkileniyor. Bir de yürürken sigara içince hem maskeyi indirmek zorunda kalıyorlar hem de kendi sağlıklarına zarar veriyorlar. Alınan bu kararı destekliyoruz.” İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge ile harekete geçen Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve toplu taşıma gibi araç duraklarında sigara denetimi başlattı. Ekipler, uyarılara rağmen elinden sigarayı bırakmayan bir kişiye ceza kesti. Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediye ekiplerince kentin en işlek bölgelerinden olan Ofis Ekinciler Caddesi ve Sanat Sokağının giriş ve çıkışlarında sürdürülen denetimlerde maske kontrolü yapılarak sigara içilmesinin yasaklandığı uyarısında bulundu. Bazı şahıslar uyarıları dikkate almayıp zabıta ekiplerinin ikazlarına karşı ceza kesilmesinde ısrarcı olunca, ekipler sigara içen ve sosyal mesafe ile maske kuralına uymayan şahsa cezai işlem uyguladı.