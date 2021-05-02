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Sigara dumanından rahatsız olduğu komşusunun üzerine kaynar su döktü!

02.05.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Ercan Yılmaz isimli komşusunun sigara dumanından rahatsız olan Gündüz Ü., üzerine kaynar su dökülmesiyle birlikte büyük şok yaşadı. Vücudunda yanıklar oluşan Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Komşusu ile tartıştıktan sonra aralarına komşuların girmesiyle kavganın sonlanmasının ardından kaynar su ile Ercan Yılmaz'a saldıran Gündüz Ü. ve kızı polisler tarafından gözaltına alındı.

Sigara dumanından rahatsız olduğu komşusunun üzerine kaynar su döktü!

Olay, Meydan Mahallesi Su Terazisi İmaryolu Sokak'taki Dinler Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki dairede oturan Gündüz Ü.'nün evinde içilen sigaranın dumanı, iddiaya göre binanın havalandırma boşluğundan üst kattaki dairelere gitti. Üst kattaki komşular da sigara dumanının evin içine kadar girdiğini belirterek, Gündüz Ü.'den daha dikkatli olmasını istedi. Uyarıları dikkate almayan Gündüz Ü., aynı davranışı sürdürünce, komşulardan Ercan Yılmaz bir kez daha Gündüz Ü.'yü uyardı. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma komşuların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR MEYDANA GELDİ

Bir süre sonra, fırına ekmek almaya gide ve eve dönen Ercan Yılmaz'ın üstüne, Gündüz Ü., tenceredeki kaynar suyu boşalttı. Yılmaz'ın vücudunda yanıklar meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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"BİNAYA GİRERKEN ÜZERİME KAYNAR SU BOŞALTTI"

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yılmaz, komşusunu ile sigara içilmesi konusunda uyardığını belirterek, "Daha sonra fırına ekmek almaya gittim. Binaya girerken üzerime kaynar suyu boşalttı" dedi.

Polis, Gündüz Ü. ile kızını gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA

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