Sigara fiyatları güncel liste 23 Mart 2022! Sigara fiyatları ne kadar oldu? 23 Mart 2022 Çarşamba

Sigara fiyatları ve sigara zammı günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Sigara fiyatları son zam haberi ile beraber gündemdeki yerini koruyor. Artan sigara fiyatlarından sonra tütün ürünü kullanan vatandaşlar güncel fiyat listeyi merak ediyor. Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? şeklindeki aramalar hız kazandı. Son zamla beraber sigara fiyatlarına dair merak edilenleri haberimizde işledik...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? 23 MART ÇARŞAMBA

Sigaralara en son 2021 yılı Aralık ayı sonunda ve 2022 Ocak ayı başında üst üste 2 defa zam gelmişti.

14 Mart Pazar günü ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın bazı sigara markalarına 2 TL zam geleceğini duyurmuştu.

Sigara fiyatlarındaki zam enflasyon oranına da doğrudan yansıdı. En ucuz sigara fiyatı ise son artış ile 23,50 TL oldu.

En pahalı sigara ise son zamlarla beraber 40 TL'ye yükseldi.

21,50 TL olan sigara fiyatı 23,50 TL, 22 TL olan sigara fiyatı 24 TL,

23 TL olan sigara fiyatı 25 TL,

24 TL olan sigara fiyatı 26 TL

25 TL olan sigara fiyatı 27 TL

25,50 TL olan sigara fiyatı 27,50 TL

