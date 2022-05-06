Sigara fiyatlarına yeni gelen zamlar merak konusu oldu! En ucuz sigara fiyatı dudak uçuklattı

Sigara zammı ile ilgili güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Son günlerde sigara fiyatlarına yapılan yeni zamlar konuşuluyor. Henüz yeni sigara fiyatları hakkında Tekel Bayileri Platformu başkanından bir açıklama gelmemesine karşın, sigaraya zam geldi mi sorusuyla araştırmalar hız kazandı. 6 Mayıs sigara zammı fiyat listesine göre, Philip Morris, BAT, JTİ çatısı altındaki Marlboro, Rothmans, Winston, Kent, Parliament, L&M, Muratti gibi markalarda fiyat artışına gidildi. İşte 6 Mayıs 2022 sigara zammı ile Philip Morris, BAT, JTİ marka marka güncel sigara fiyatı listesi!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara zammı sosyal medyada yayılan iddiaların ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Sosyal medyada dolaşan yeni fiyat listesine göre 6 Mayıs (bugün) itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam geldi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI GÜNCEL

Winston Slender: 26 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

LD: 25,5 TL

