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"Sigara her yönüyle çok önemli bir sorun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: -"Kanser risk faktörleri içinde sigara başta geliyor. Tüm önlem ve kısıtlamalara rağmen sigara içen kişi sayısını azaltamıyoruz"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kanser risk faktörleri içinde sigaranın ilk sırada geldiğini belirterek, "Tüm önlem ve kısıtlamalara rağmen sigara içen kişi sayısını azaltamıyoruz." dedi.

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 7-13 Nisan tarihlerinin Sağlık Haftası olduğunu anımsattı.

Sağlığın, insanın en değerli serveti olduğuna vurgu yapan Aycan, toplum olarak sağlığa sahip çıkılmadığını, gereken önemin verilmediğini söyledi.

Aycan, "Hasta olduğumuzda sağlığın önemini anlıyoruz. Önemli olan hasta olmadan sağlığa gerekli önemi vermektir. Sağlıklıyken de sağlığı konuşmak ve sağlığa sahip çıkmak lazım." diye konuştu.

Günümüzde insanı tehdit eden önemli sağlık sorunlarından birisinin kanser olduğuna, kanserin tüm dünyada ve Türkiye'de sürekli artış gösterdiğine dikkati çeken Aycan, "Kansere bağlı ölümler dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sonudur. Dünyada tüm ölümlerin yüzde 20'si kansere bağlı ölümlerdir." dedi.

Kanserin Türkiye'de görülme sıklığının, dünya genelinden daha fazla olduğunu ifade eden Aycan, şunları kaydetti:

"Kanserde genetik yatkınlık var ama çevresel faktörler de etkili. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesin kanserojen olduğu belirlenen 119 etken var. Bunların başında sigara geliyor. Kanser risk faktörleri içinde sigara başta geliyor. Sigara her yönüyle çok önemli bir sorun. Hala ülkemizde sigara kullanımı çok yüksek düzeyde. Tüm önlem ve kısıtlamalara rağmen sigara içen kişi sayısını azaltamıyoruz. Sigara sadece akciğer ve solunum yolu değil birçok kanser türünden de sorumlu. Ayrıca sadece kendimize değil etrafımızdakilere de zarar veriyor."

Aycan, kanserle mücadelede yeterli önlemlerin alınamadığını dile getirdi.

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