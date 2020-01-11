Sigara İçen Erkeklerin Sayısında Düşüş

Yıllar içinde milyonlarca kişinin ölümüne neden olan tütün ve sigara kullanımıyla mücadelede bir önemli eşik daha aşıldı. Kadınlardan sonra sigara içen erkeklerin sayısı da düşüyor.

Erkekler arasında sigara kullanımı ilk kez azaldı. Dünya Sağlık Örgütü daha önce kadınlar arasında düşüşe geçen sigara kullanımının 2018’de erkekler arasında da azaldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Teşvik Bölümü Başkanı Doktor Ruediger Krech, “Bu çok önemli zira son 20 yıldır erkekler daha çok sigara içiyordu ve hiç düşüş olmuyordu. Kadınların sigara kullanımı azalmıştı, erkeklerinse asla,’’ diyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 8 milyon kişi tütün kullanımından ölüyor.

Örgüt, erkekler arasında sigara kullanımındaki düşüşte, hükümetlerin düzenlediği sigara karşıtı kampanyaların etkili olduğu görüşünde.

Raporun başyazarı Alison Commar, “Rapor Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde sigarayı bırakmada önemli aşama kaydedildiğini gösteriyor. Bu bölgedeki ülkelerde hedef olan yüzde 30 azalma neredeyse gerçeklemiş durumda. Sigara karşıtı kampanyalar bu bölgede daha uzun süredir yürütülüyor, bu da başarılarının nedenini açıklıyor,” şeklinde konuşuyor.