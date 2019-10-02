Sigara içen sürücülere para cezası

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında gerçekleştirdiği ‘’Dumansız Araç’’ uygulamasında direksiyon başında sigara içen 9 şahsa toplam bin 377 TL idari para cezası uyguladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, araç sürücülerinin tütün kullanımını engellemek amacıyla il genelinde uygulama gerçekleştirdi. 1 gün içerisinde iki farklı zamanda gerçekleştirilen uygulamalarda 9 sürücüye direksiyon başında sigara içtikleri gerekçesiyle bin 377 TL para cezası yazıldı.

Toplam 151 personelin katılımıyla yapılan kontrollerde, bin 902 şahsın sorgulaması yapılırken, arama kaydı olduğu tespit edilen 6 şahıs yakalandı. Trafik yönünden kontrol edilen 912 araçtan 42’sine de farklı kusurlardan dolayı toplam 23 bin 36 TL para cezası uygulandı. Araçlardan 15’i ise trafikten men edildi.



