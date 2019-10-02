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Sigara içen sürücülere para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında gerçekleştirdiği ‘’Dumansız Araç’’ uygulamasında direksiyon başında sigara içen 9 şahsa toplam bin 377 TL idari para cezası uyguladı.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, araç sürücülerinin tütün kullanımını engellemek amacıyla il genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Sigara içen sürücülere para cezası

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında gerçekleştirdiği ‘’Dumansız Araç’’ uygulamasında direksiyon başında sigara içen 9 şahsa toplam bin 377 TL idari para cezası uyguladı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, araç sürücülerinin tütün kullanımını engellemek amacıyla il genelinde uygulama gerçekleştirdi. 1 gün içerisinde iki farklı zamanda gerçekleştirilen uygulamalarda 9 sürücüye direksiyon başında sigara içtikleri gerekçesiyle bin 377 TL para cezası yazıldı.
Toplam 151 personelin katılımıyla yapılan kontrollerde, bin 902 şahsın sorgulaması yapılırken, arama kaydı olduğu tespit edilen 6 şahıs yakalandı. Trafik yönünden kontrol edilen 912 araçtan 42’sine de farklı kusurlardan dolayı toplam 23 bin 36 TL para cezası uygulandı. Araçlardan 15’i ise trafikten men edildi.

Sigara içen sürücülere para cezası

Sigara içen sürücülere para cezası

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