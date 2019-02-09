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"Sigara içenlerde inme riski 2-4 kat daha fazla"

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.02.2019 15:10 | Son Güncelleme

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Şerefnur Öztürk: - "Sigara içenlerde inme riski, 10 yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakanlara göre 2-4 kat daha fazladır" - "Pasif içiciliğe maruz kalan bireylerde beyin damar hastalığı riski, bu duruma maruz kalmayanlara göre yüzde 30 daha fazladır"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Şerefnur Öztürk, sigara içenlerde inme riskinin 10 yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakanlara göre 2-4 kat daha fazla olduğunu bildirdi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı da olan Prof. Dr. Öztürk, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sigara ve tütün ürünleri kullanımının bütün sağlık parametrelerine özellikle de kalp, beyin ve damar hastalıklarına olan negatif etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığını belirten Öztürk, "Sigara içenlerde inme riski, 10 yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakanlara göre 2-4 kat daha fazladır." ifadesini kullandı.

Öztürk, pasif içiciliğe maruz kalma konusunda ise "Pasif içiciliğe maruz kalan bireylerde de beyin damar hastalığı riskinin bu duruma maruz kalmayanlara göre yüzde 30 daha fazladır." dedi.

Sigara ve tütün kullanımının azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik hem dünyada hem de Türkiye'de başarılı kampanyalar sürdürüldüğünü aktaran Öztürk, sigara ile mücadelenin bireyin tek başına başarıyla sürdürebileceği bir konu olmadığını, bu anlamda toplumun ilgili bütün alanlarında iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Öztürk, sigara kullanımıyla ilgili mücadelede eğitim ve medya desteğinin birinci koşul olduğunu belirterek, insanlara çocukluk çağından başlayarak tütün ve ürünlerinin zararları ve bunlarla mücadele yollarının anlatılması gerektiğine işaret etti.

Sigara üretim-dağıtım şirketlerine paketler ve satış alanlarında uyarıcı ve etkin işaretler kullanması uyarısında bulunan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu maddelerin kullanımında caydırıcı fiyatlandırma ve vergiler düzenlenmelidir. Okul ve çalışma alanlarında sigaranın zararlarına yönelik toplantılar, aktivitelerin yanı sıra alternatif sağlıklı yaşam modelleri ve olanakları gösterilmelidir. Belirlenmiş alanlarda kısıtlamalara ek olarak, tütün kullanımının başlangıcını önlemeye yönelik ve kullanımının kesilmesine yönelik, kolay ulaşılır, yaygın, deneyimli ve multidisipliner destek sistemleri oluşturulmalıdır."

- "Elektronik sigara kulanımı, sigaraya dönüşü kolaylaştırıyor"

Elektronik sigaranın yaygınlaştığına da dikkati çeken Öztürk, bugün 150'den fazla elektronik sigara çeşidi olduğunun bilindiğini söyledi.

Elektronik sigara kullanımın ne kadar güvenli olduğuna yönelik yeterli bilimsel veri bulunmadığını vurgulayan Öztürk, "Elektronik sigara kulanımının sigara kullanımına dönüşü kolaylaştırdığı, sigara bırakma davranışını zorlaştırdığı, özellikle de okullarda ve 18 yaş altı bireyler arasında yaygınlaştığı bilinmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Dünya Sigarayı Bırakma Günü Selçuk Üniversitesi Şerefnur Öztürk Türk Nöroloji Derneği

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