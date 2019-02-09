"Sigara içenlerde inme riski 2-4 kat daha fazla"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Şerefnur Öztürk, sigara içenlerde inme riskinin 10 yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakanlara göre 2-4 kat daha fazla olduğunu bildirdi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı da olan Prof. Dr. Öztürk, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sigara ve tütün ürünleri kullanımının bütün sağlık parametrelerine özellikle de kalp, beyin ve damar hastalıklarına olan negatif etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığını belirten Öztürk, "Sigara içenlerde inme riski, 10 yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakanlara göre 2-4 kat daha fazladır." ifadesini kullandı.

Öztürk, pasif içiciliğe maruz kalma konusunda ise "Pasif içiciliğe maruz kalan bireylerde de beyin damar hastalığı riskinin bu duruma maruz kalmayanlara göre yüzde 30 daha fazladır." dedi.

Sigara ve tütün kullanımının azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik hem dünyada hem de Türkiye'de başarılı kampanyalar sürdürüldüğünü aktaran Öztürk, sigara ile mücadelenin bireyin tek başına başarıyla sürdürebileceği bir konu olmadığını, bu anlamda toplumun ilgili bütün alanlarında iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.