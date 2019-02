"Sigara içenlerin çocuğunun, bağımlı olma riski yüzde 50 fazla"

İSTANBUL (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Can, "Anne babanın sigara içtiğine şahit olmuş bir çocuk, sigara içmeyi rol model olarak almaktadır. Araştırmalar, sigara içen ebeveynlerin çocuklarının, içmeyenlere oranla bağımlı olma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğunu göstermektedir." dedi.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaranın tüm dünyada önlenebilir en büyük hastalık ve erken ölüm nedeni olduğunu vurguladı.

Türkiye'de sigara içme oranının toplamda yüzde 31,6 olduğunu dile getiren Can, "Her 5 babanın 2'si ve her 5 annenin 1'i sigara içmektedir. Sigara içenler, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde sigara kullanmaya başlamakta ve bunların yüzde 90'ı, 18 yaşına kadar en az bir kez sigara içmeyi denemektedir." dedi.

Çocukların, erişkinlerin söylediklerine değil, yaptıklarını modellemeye eğilimli olduğuna dikkat çeken Can, "Anne babanın sigara içtiğine şahit olmuş bir çocuk, sigara içmeyi rol model olarak almaktadır. Araştırmalar, sigara içen ebeveynlerin çocuklarının, içmeyenlere oranla bağımlı olma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğunu göstermektedir." diye konuştu.