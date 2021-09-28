"Sigara İçenlerin Corona'dan Ölme Riski Daha Yüksek"

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, sigara içenlerin Corona virüsü enfeksiyonunu ağır geçirmeleri ve hastalık nedeniyle hayatlarını kaybetmeleri riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Geniş kapsamlı gen araştırmaları ve biyomedikal veritabanı grubu UK Biobank'ten uzmanlar, 2020 yılının Ocak ve Ağustos ayları arasında 420 binden fazla gönüllünün tıbbi verilerini, Covid-19 test sonuçlarını, hastane kayıtlarını ve ölüm belgelerini inceleyerek, sigara tüketimiyle Corona virüsünün neden olduğu ağır hastalık arasındaki bağı ortaya çıkardı.

Sonuçları tıp dergisi Thorax'te yayınlanan araştırma, sigara içenlerin Corona enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi altına alınma olasılığının yüzde 80 daha yüksek olduğunu kaydediyor.

Araştırmacılar, sigara kullanımıyla Covid-19 hastalığını ağır geçirme arasındaki nedensel ilişki hakkında kanıt elde etmek için ‘’Mendel rastgeleleştirmesi’’ adı verilen bir teknik kullandı. Adını gen biliminin babası olarak bilinen ve soya çekimin temel ilkelerini keşfeden Avusturyalı bilimadamı Gregor Mendel'den alan bu teknik, belirli bir risk faktörünü temsil etmek için rastlantısal genetik değişkenlerin kullanılmasına dayanıyor. Bu araştırma kapsamındaki rastlantısal genetik değişken, bir kişinin çok sigara içmeye yatkın olmasını belirlemede rol oynuyor.

Araştırma, genetik olarak sigara içme eğilimi olan kişilerin Corona enfeksiyonu riskinin yüzde 45, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılma riskinin de yüzde 60 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Japonya Corona önlemlerini kademeli kaldırma hazırlığında

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, ülkede Corona virüsü pandemisi nedeniyle yürürlükte olan acil durumun altı ay sonra ilk kez Perşembe günü tüm bölgelerde kaldırılacağını açıkladı. Suga, bu kararın, yeni vaka ve can kaybı sayılarının düşmesi ve ülkenin sağlık sistemindeki yoğunluğun azalması üzerine alındığını kaydetti.

Japonya'da geçen ay 25 binden fazla olan günlük vaka sayıları Pazartesi günü bin 128 olarak kayda geçti. Açılma sürecinin kademeli olarak gerçekleştirileceği Japonya'da restoranlar ve kalabalık etkinlikler için geçerli olan bazı önlemler yaklaşık bir ay daha yürürlükte kalacak.

Japon hükümeti, sadece onay alan restoranların akşam 21.00'e kadar açık kalmasına olanak tanıyacak bir ruhsatlandırma sistemi getirmeyi planlıyor. Restoranlarda alkollü içki satışı yasağı da yerel idarecilerin karşı çıktığı yerler dışında ülke genelinde kaldırılacak.

1,7 milyon vakanın görülüğü, 17 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği Japonya, ABD ve Hindistan'ın aksine salgının patlama yaparak yayılmasını önlese de Uzakdoğu standartlarına göre yine de salgına karşı zayıf bir sınav verdi.

Delta varyantının beşinci enfeksiyon dalgasına yol açtığı Japonya'da geçen ay vaka sayılarının rekor düzeyde yükselmesi ve hastanelerin kapasitesinin dolması nedeniyle bazı hastalar, tedavi göremeden evlerinde hayatını kaybetti.

