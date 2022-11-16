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Sigara içerken uyuyakaldı! Dumanı gören içeri girdi: Her yeri yanmış

16.11.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da elinde sigara ile uyuyakalan adam çıkan yangında ağır yara aldı. Sigaranın düşmesiyle yattığı koltuğu tutuşturan M.K.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, M.K.'nin arkadaşı olayı anlattı. A.D., ''dumanı görünce indim. Baktım, arkadaşım yanıyor. Su ile müdahale ettik, itfaiye ve ambulans çağırdık. Yangından ekipler, kurtardı. Her yeri yanmış. Yangın sigara izmaritinden çıkmış, arkadaş uyumuş" dedi.

Sigara içerken uyuyakaldı! Dumanı gören içeri girdi: Her yeri yanmış

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi Ayşen Sokak'ta, 2 katlı binanın girişindeki tek odalı evde yalnız oturan M.K., gece elinde yanan sigarayla uykuya daldı. Bir süre sonra düşen sigara, adamın yattığı koltuğu tutuşturdu. Dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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DURUMU KRİTİK

İhbarla gelip, yangını söndüren itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle baygınlık geçiren M.K'yi kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan M.K., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kağıt toplayarak geçinen M.K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

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HER YERİ YANMIŞ

M.K.'nin arkadaşı A.D., "Evde televizyon seyrediyordum, dumanı görünce indim. Baktım, arkadaşım yanıyor. Su ile müdahale ettik, itfaiye ve ambulans çağırdık. Yangından ekipler, kurtardı. Her yeri yanmış. Yangın sigara izmaritinden çıkmış, arkadaş uyumuş" dedi.

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(DHA)

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