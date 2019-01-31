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Sigara için cinayet işleyen gence ömür boyu hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 15:44 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Manchester kentinde sigara çalmak istediği bir şahsı öldüren 18 yaşındaki genç ömür boyu hapse çarptırıldı.İngiltere’nin Manchester kentine bağlı Collyhurst bölgesinde 18 yaşındaki Daniel Kurmelovs adlı genç 53 yaşındaki Frank Lennon’u 2018 yılının Temmuz ayında kendi dairesinde boğarak öldürmüştü.

İngiltere’nin Manchester kentinde sigara çalmak istediği bir şahsı öldüren 18 yaşındaki genç ömür boyu hapse çarptırıldı.
İngiltere’nin Manchester kentine bağlı Collyhurst bölgesinde 18 yaşındaki Daniel Kurmelovs adlı genç 53 yaşındaki Frank Lennon’u 2018 yılının Temmuz ayında kendi dairesinde boğarak öldürmüştü. Manchester Ceza Mahkemesi, Kurmelovs’u en az 25 yıl olmak kaydıyla ömür boyu hapse mahkum etti. Kurmelovs’un davası 25 yıl sonra yeniden görüşülecek.
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan olayda 18 yaşında Daniel Kurmelovs, Middleton’da tanıştığı Frank Lennon’un dairesine gitti. Polis, zanlının Frank Lennon’u dairesinde boğarak öldürdüğünü ardından da daire bulunan sigaraları, Lennon’un kişisel eşyalarını ve parasını çalarak kaçtığını belirledi. Kaçarken güvenlik kamerasına yakalanan Kurmelovs, polisin tarafından olaydan 6 gün sonra gözaltına alındı.

“Adalet yerini buldu”
Otopsi raporunda, Frank Lennon’un boğularak öldürüldüğü açıklandı. Raporda ayrıca, zanlı Kurmelovs’un Lennon’un kaburgalarını kırdığı ve kulağında kesik ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar olduğu belirtildi. Kıdemli Soruşturma Subayı Bob Tunge, “Kurmelovs, Lennon’u evinde vahşice katletti” dedi. Tunge, “Kurmelovs, Lennon’u öldürdükten sonra 53 yaşındaki adamın dairesini alt üst ederek eşyalarını ve bunları yüzsüzce satmaya çalıştı” ifadesini kullandı.
Lennon’un ailesi Kurmelovs’a ömür boyu hapis cezası verilmesinin ardından yaptıkları açıklamada, “Frank’ı günün her dakikası özlüyoruz. Adalet yerini buldu. Ancak bu ne Frank’ı geri getiriyor, ne de bizim kaybımızı hafifletiyor” dedi.

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