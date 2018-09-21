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'Sigara içme' diyen karısını boğarak öldürdü! Berberde tıraş olurken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir şahıs, 'evin içinde sigara içme' diyen resmi nikahlı olmayan karısını ellerini, ayaklarını bağlayıp, ağzını da koli bandıyla kapatıp urgan ile boğarak öldürdü. Daha sonrasında berbere tıraş olmaya giden katil koca, tıraş olurken polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir köyü AFAD evlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Murat Bakan (35), 3 yıldır resmi nikahı olmadan birlikte yaşadığı Aynur Gedik (37) ile sabah saatlerinde sigara içme konusunda tartışmaya başladı. "Evin içinde sigara içme" diyen Gedik ile tartışan Murat Bakan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gedik’in ellerini ve ayaklarını urganla bağladıktan sonra ağzını da koli bandıyla kapattı. Ardından urganı kadının boğazına saran Murat Bakan, Gedik’i urganla boğarak öldürdü.

ANNESİNİ O HALDE GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİ

Olayın ardından Murat Gedik evden ayrılırken, ölen kadının kızı Hasret Gedik (17) annesini odasında yerde yatar vaziyette buldu. Annesinin elleri ve ayakları bağlı hareketsiz yerde yattığını gören Hasret Gedik, önce sağlık ekiplerine sonra da jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri kadına yaptıkları ilk müdahalede kadının öldüğünü tespit ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili hızlı bir araştırma yaparak kadını kocasının öldürdüğünü belirledi.

BERBERDE YAKALANDI

Bunun üzerine hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek kocanın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, katil kocanın Gülağaç ilçesine gidebileceği bilgisine ulaşarak durumu hemen Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede şahsın berberde tıraş olduğunu tespit etti. Berbere operasyon düzenleyen Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil kocayı tıraş olurken yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Murat Bakan, ilk ifadesinin ardından sorgulanmak üzere Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Korkunç olayın ardından olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı, jandarma ekipleriyle birlikte geniş çaplı araştırma ve incelemeler yaptı. Görgü tanıklarıyla bir bir görüşen Cumhuriyet savcısının talimatıyla kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'ANNEMİ İSTİYORUM ANNEMİ'

Evde annesinin cansız bedenini bulan Hasret Gedik ise gözyaşlarına boğuldu. Annesi tabutla evden çıkarken tabutun arkasından giden Hasret Gedik, "Annemi istiyorum, annemi” diye ağladı. Güçlükle ayakta durabilen Hasret Gedik, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olayı anlatan ölen kadının ablası Güleser Gedik (54), "Gece boğmuş. Çocuğun elini ayağını bağlamış. Ağzını da bantlamış"dedi.

'ADAMI TIRAŞ EDİYORDUK, POLİSLER ALDI GÖTÜRDÜ'

Katil kocayı tıraş eden berber Kadir Çavdar (21) ise "Adamı tıraş ediyorduk. Ondan sonra polisler geldi. Adamı alıp götürdüler. Adam zaten şaşkındı. Tıraş dedi, tamam dedik. Sonra polis ve jandarma geldi. Tıraşını yaptım abi, aceleyle yaptık" diye konuştu dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sigara Aksaray cinayet

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