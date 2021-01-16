HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sigara içmek için çıktığı balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Sigara içmek için çıktığı balkondan düşen adam hayatını kaybetti

16.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da dördüncü kattaki dairesinin balkonundan düşen 62 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya’da dördüncü kattaki dairesinin balkonundan düşen 62 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Bağ-Kur emeklisi olduğu bildirilen, eşi ve çocuklarıyla birlikte oturan Altun’un sigara içmek için balkona çıktığı bildirildi.
Olay, Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki evinde sigara içmek için balkona çıktığı öğrenilen 62 yaşındaki Asker Altun bir anda aşağı düştü. Düşerken, apartmanın zemin katındaki işyerinin tabelasına da çarparak parçalayan Asker Altun, olay yerinde hayatını kaybetti.
Asker Altun’un balkonda dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, cenaze Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
10 araç birbirine girdi! Yaralılar var10 araç birbirine girdi! Yaralılar var
55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?
1/

En Çok Okunan Haberler

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Kırmızı Oda'da olay sahne! Sosyal medyayı salladı

Kırmızı Oda'da olay sahne! Sosyal medyayı salladı

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

TBMM Başkanı Şentop, Selçuk Özdağ'a saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Şentop, Selçuk Özdağ'a saldırıyı kınadı

Acı olay: Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni örtüldü

Acı fotoğraf: Dağıttığı gazeteler, cansız bedenine örtü oldu

Dolandırıcı gelinin ifadesi ortaya çıktı: Ben ciddiydim, evlenecektim

O gelinin ifadesi ortaya çıktı: Ben ciddiydim, evlenecektim

TÜBİTAK personel alımı yapacak! TÜBİTAK personel alımı 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK personel alımı şartları

TÜBİTAK personel alımı yapacak! İşte başvuru süresi ve şartları

Kedi maması ambalajında ilaç ham madesi getiren Cengiz Dibek, 2017 yılında da yakalanmış

Kedi maması ambalajında ilaç ham madesi getiren Cengiz Dibek, 2017 yılında da yakalanmış

Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den CoronaVac aşısıyla ilgili açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den CoronaVac aşısıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.