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Sigara içmeme uyarısı yapan öğretmene bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde iddialara göre bir öğretmen kapalı alanda sigara içmemesi konusunda uyardığı kişi tarafından bıçaklandı.

Sigara içmeme uyarısı yapan öğretmene bıçaklı saldırı

Olay, Osmancık 15 Temmuz Kızılay Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Çıplak isimli öğretmen, akşam saatlerinde çarşıda bulunan bir iş yeri içerisinde yanında sigara içen İbrahim D.’yi (33) uyararak dışarıda içmesi için ricada bulundu. Şahsın halen dükkan içinde sigara içmeye devam etmesi üzerine Mehmet Çıplak dükkandan çıktı ve evine gitmek için arabasına bindi. Çıplak’a uyardığı için öfkelenen İbrahim D. elinde bıçakla peşinden giderek arabanın yolcu kapısını açtı. Saldırganın elinde bıçağı gören Çıplak, ani bir hamle ile otomobilden içinden çıkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada zanlı elindeki bıçağı savurmaya başladı. Aldığı bıçak darbesiyle hafif şekilde yaralanan Çıplak, hastaneye kaldırıldı.

AMBULANS DA İKİNCİ SALDIRI

Yaralı öğretmene ambulans içinde de saldırmak için hamleler yapan saldırgan, çevreden yetişen vatandaşların engel olması ve polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Talihsiz öğretmen tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırgan ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

Olayla başlatılan ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

(İHA)

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Çorum sigara öğretmen

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