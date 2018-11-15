Sigara içmenin ayıp karşılandığı Afrika ülkesi: Nijerya

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da toplum içinde sigara içmek farklı nedenlerden dolayı ayıp kabul ediliyor. Özellikle Müslümanlar arasında birçok alim tarafından haram kabul edilmesi nedeniyle sigara içme oranının çok az olduğu belirtilirken, bazı Nijeryalılar da sömürgecilerle birlikte gelmesi nedeniyle sigaradan uzak duruyor.

Başkent Abuja'da sigara ve nargile malzemeleri satan Hüseyin Lawan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede sigara içmenin çok yaygın olmadığını ve içenlerin de ayıplandığını dile getirdi. Lawan, "Nijerya'da sigara içmek çok yaygın değil. Özellikle Müslümanlar arasında sigara içme oranı çok az, kullananlar da gizleyerek içiyor." dedi.

Lawan, "Müslümanlar arasında sigara haram kabul edildiği için sigara kullananlara çok iyi bakılmaz ve bu kişiler alkol içenlerle bir tutulur. İnsanlar sigara içenlerin yanına yaklaşmak istemez." şeklinde konuştu.

- "Patronum dükkana girmiyor"

Sigara içmek haram kabul edildiği için patronunun sigara satılan dükkana girmediğini anlatan Lawan, "Kazandığımız parayı evine gidip ona veriyoruz. İnsanlar kendisini dükkanda gördüğünde kötü gözle bakacağına inandığı için dükkana gelmiyor." dedi.