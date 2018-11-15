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Sigara içmenin ayıp karşılandığı Afrika ülkesi: Nijerya

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

Sigara ve nargile malzemeleri satıcısı Hüseyin Lawan: - "Nijerya'da sigara içmek çok yaygın değil. Özellikle Müslümanlar arasında sigara içme oranı çok az, kullananlar da gizleyerek içiyor" - "Ailemiz bize çocukken sigaranın kötü ve haram olduğunu ve biri sigara almaya gönderdiğinde kabul etmememizi öğretti" - Nijeryalı ilahiyatçı Zunnurain Abdulwahab: - "İyi şeyler olarak eğitim ve insan hakları gibi şeyler öğrendik. Ancak bununla birlikte sigara da sömürgecilerle geldi. Daha öncesinde bunu bilmiyorduk"

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da toplum içinde sigara içmek farklı nedenlerden dolayı ayıp kabul ediliyor. Özellikle Müslümanlar arasında birçok alim tarafından haram kabul edilmesi nedeniyle sigara içme oranının çok az olduğu belirtilirken, bazı Nijeryalılar da sömürgecilerle birlikte gelmesi nedeniyle sigaradan uzak duruyor.

Başkent Abuja'da sigara ve nargile malzemeleri satan Hüseyin Lawan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede sigara içmenin çok yaygın olmadığını ve içenlerin de ayıplandığını dile getirdi. Lawan, "Nijerya'da sigara içmek çok yaygın değil. Özellikle Müslümanlar arasında sigara içme oranı çok az, kullananlar da gizleyerek içiyor." dedi.

Lawan, "Müslümanlar arasında sigara haram kabul edildiği için sigara kullananlara çok iyi bakılmaz ve bu kişiler alkol içenlerle bir tutulur. İnsanlar sigara içenlerin yanına yaklaşmak istemez." şeklinde konuştu.

- "Patronum dükkana girmiyor"

Sigara içmek haram kabul edildiği için patronunun sigara satılan dükkana girmediğini anlatan Lawan, "Kazandığımız parayı evine gidip ona veriyoruz. İnsanlar kendisini dükkanda gördüğünde kötü gözle bakacağına inandığı için dükkana gelmiyor." dedi.

Çocukların da aileleri tarafından sigara kullanılmaması yönünde uyarılarla büyütüldüklerini dile getiren Lawan, "Ailemiz bize çocukken sigaranın kötü ve haram olduğunu ve biri sigara almaya gönderdiğinde kabul etmememizi öğretti." diye konuştu.

Lawan "Sigara karşıtlığında sömürgeciliğin de etkisi var. Ülkeye gelen sömürgeciler sigarayı getirdiler. Babalarımız sömürgecilerin yaşam tarzını benimsememiz için bizi okula göndermek istemiyordu. Sigara da genelde sömürgecilerin eğitiminden geçen ve yurt dışında okuyan insanlar arasında yaygındı. Bu nedenle de sigaraya karşı bir tepki de vardı." dedi.

- Hristiyanlar arasında da ayıp karşılanıyor

Nijeryalı ilahiyatçı Zunnurain Abdulwahab ise Nijeryalı Müslümanlar arasında olduğu kadar Hıristiyanlar arasında da sigaranın ayıp karşılandığına dikkati çekti.

Abdulwahab, "Geleneksel olarak biz sigarayı edebe aykırı ya da ayıp bir şey olarak görürüz. O yüzden toplumda sigara içenlerin çoğu saklanarak içerler. Bazı insanlar, alkol almakla sigara içmeyi aynı görüyor." açıklamasını yaptı.

Sömürgecilerin beraberinde iyi ve kötü şeyleri getirdiğini vurgulayan Abdulwahab, "İyi şeyler olarak eğitim ve insan hakları gibi şeyler öğrendik. Ancak bununla birlikte sigara da sömürgecilerle geldi. Daha öncesinde bunu bilmiyorduk." diye konuştu.

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nijerya sigara

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