Sigara içmeseniz bile dumanını solumanız kanser riskinizi arttırıyor!

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Fuat Özcan, mesane kanserinin en çok rastlanan 10. kanser türü olduğunu açıkladı. Mesane kanserine kadınlara oranla erkeklerin daha fazla yakalandığı belirtiliyor. Mesane kanserinde en önemli faktörün sigara dumanına maruz kalmak olduğu açıklandı. Doç. Dr. Özcan, “Sigara içme süresi ve miktarı mesane kanseri riskini arttırır. Maalesef sigara içilmese de sigaraya maruz kalmak mesane kanseri riskini arttırır. Kimyasal ajanlar, radyasyon ve bazı enfeksiyonlar diğer risk faktörleridir” dedi

İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ AYIRT EDİCİ BELİRTİSİ

Mesane kanserinin en önemli belirtisi idrarda kan görülmesi olduğu açıklandı. Doç. Dr. Muhammet Fuat Özcan, “Bununla birlikte sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma gibi şikayetlerle karşılaşılabilir. İlerlemiş hastalıkta halsizlik, yorgunluk, sırt ağrısı, bilinç kaybı gibi farklı belirtiler olabilir. Tanıda hastalığa ve risk faktörlerini ait bulguların değerlendirmesi çok önemlidir. Ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri tanıda yardımcıdır. İdrar sitolojisi, idrar moleküler belirteçleri mesane tümörü tanı ve takibinde kullanılabilir ancak rutin olarak kullanılmamaktadır. İdrar kanalından girilerek idrar kesesinin içi sistoskopi dediğimiz yöntemle incelenir, şüpheli alandan biyopsi alınarak veya bu yapı mesane dışına alınarak tanı konulur.” açıklamasını yaptı.

TEDAVİ EDİLSE BİLE TEKRARLAYABİLİR

Özcan, mesane kanserinin sık tekrar edebileceği belirtti. Mesane kanseri için uygun tedavi yöntemlerini şu şekilde “Tedavi seçenekleri arasında mesane içine kemoterapi verilmesi, mesaneye BCG immunoterapisi uygulanması önerilebilir. İleri evre mesane tümörlerinde, uygun hastalarda radikal sistektomi (mesanenin tamamen alınması ve lenf nodlarının çıkartılması) ve idrarın normal yerinden yapılabildiği yeni yapay mesane veya idrarın karından boşaltıldığı ileal kondüit yöntemi kullanılabilir. İleri evre mesane tümörlerinde diğer seçenek kemoterapi ve radyoterapidir.” açıkladı

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Özcan, hastalığın takibinin ve sıklığının hastanın cinsiyet, yaş tümör sayısı, tümörün derecesi, tümörü nüks özellikleri, eşlik eden kanser türü varlığına bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini aktardı. Özcan, mesane kanserinde erken tanı, doğru evreleme ve tedavi ile düzenli takibin hastaların yaşam süresini etkilediğini sözlerine ekledi.



