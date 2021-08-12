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  4. "Sigara içmeye gidiyorum" dedi! Hastanenin 6. katından atladı

"Sigara içmeye gidiyorum" dedi! Hastanenin 6. katından atladı

12.08.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 52 yaşındaki kanser hastası Kemal A., "sigara içmeye gidiyorum" diyerek odasından çıktı. Kemal. A. daha sonra hastanenin 6. katından atlayarak hayatını kaybetti.

"Sigara içmeye gidiyorum" dedi! Hastanenin 6. katından atladı

Antalya’da hastanenin 6. katından atlayan kişi hayatını kaybetti.

MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 22.40 sırasında AÜ Hastanesi A Blok’ta meydana geldi. Genel cerrahi bölümünde yatan 52 yaşındaki kanser hastası Kemal A., ‘sigara içmeye gidiyorum’ diyerek odasından çıktı. Daha sonra Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini hastane içinde 6. kattan boşluğa bıraktı. Gürültüye giden görevliler yaralı haldeki adamı, aynı hastanenin acil servisine kaldırdı. Kemal A., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kemal A.’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya kanser
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