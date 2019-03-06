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Sigara içmeyen personele bisiklet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünce, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında sigara içmeyen 20 personele bisiklet hediye edildi

MARDİN (AA) - Mardin İl Sağlık Müdürlüğünce, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında sigara içmeyen 20 personele bisiklet verildi.

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulda görevli ve sigara içmeyen 20 personele bisiklet hediye eden Yavuz, bir hekim olarak okuldaki personelin sigara içmemesinden, öğrencilere örnek olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu davranışın kentte diğer kurumlara da örnek teşkil etmesini istediklerini kaydeden Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin dumansız hava sahası ile ilgili yapmış oldukları çalışmaların tüm dünyada takdire şayan bir şekilde karşılanması açısından ben de bu çalışmanın bir parçası olarak herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyorum." dedi.

Sağlıklı bir toplumun temiz bir çevreyle mümkün olacağını vurgulayan Yavuz, sigarayı bırakmak isteyen herkesi Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezindeki Sigara Bırakma Polikliniği'ne davet etti.

Yavuz, "Böyle örnek bir okul teşkil ettikleri için okul yönetimine de canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

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Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz mardin Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

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