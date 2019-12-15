Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sigara imalathanesi olarak kullanılan ikamete operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ikametlerini sigara imalathanesi olarak kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şahıs yakalandı. Sigara imalathanesi olarak kullanılan ikamette yapılan aramada 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 17 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün bandrolü, bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere toplam 43,5 kilogram tütün, 239 kutu toplam 47 bin 800 dal makaron, 43 kutu toplam 8 bin 600 dal sarılmış sigara ele geçirildi.

