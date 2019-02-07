Sigara izmariti binlerce lira zarara neden oldu

Adana’da dün plastik deposundaki yangının işçi tarafından atılan sigara izmaritinden çıktığı ileri sürülürken, yangında binlerce lira zarar oluştuğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. Dün saat 16.00 civarında bir binanın altında plastik deposu olarak kullanılan yerde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını bir saat gibi bir sürede kontrol altına alırken, binada bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.
Bu arada yangının işçilerden birinin attığı sigara izmaritinden çıktığı öne sürüldü. Bu nedenle çıkan yangından dolayı binlerce liralık zarar oluştu. Yangın tamamen söndürülünce vatandaşlar evlerine alındı.
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