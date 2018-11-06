HABER

Sigara izmaritinden yangın çıktı, ayakkabılar kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ayakkabı mağazasının önündeki boş kutuların olduğu yerde sigara izmaritinden çıkan yangın, ayakkabılara da sıçradı.

Sigara izmaritinden yangın çıktı, ayakkabılar kül oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, ayakkabı mağazasının önündeki boş kutuların olduğu yerde sigara izmaritinden çıkan yangın, ayakkabılara da sıçradı. Onlarca ayakkabı küle dönerken, alevleri iş yeri çalışanları söndürdü.
Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Murat Benli'ye ait ayakkabı mağazasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dükkanın önündeki kaldırıma ayakkabıları istifleyen ve buradan da satış yapan Benli, boş ayakkabı kutularını da kolonun köşesine yerleştirdi. Bu sırada, iddiaya göre, yoldan geçen biri, içtiği sigaranın izmaritini farkında olmadan boş ayakkabı kutularının olduğu yere attı. Rüzgarın da etkisiyle boş kutular yanmaya başlarken, alevler, ayakkabılara sıçradı. Kısa sürede onlarca ayakkabı, yanarak, küle döndü. İş yeri çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangını güçlükle kontrol altına aldı. Çalışanlardan biri, yangın tüpünün yetersiz kaldığı yerde kovayla su dökerek, alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın nedeniyle zarara uğradığını belirten Murat Benli, kimsenin yaralanmadığına sevindiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Sigara izmaritinden yangın çıktı, ayakkabılar kül olduSigara izmaritinden yangın çıktı, ayakkabılar kül olduSigara izmaritinden yangın çıktı, ayakkabılar kül olduSigara izmaritinden yangın çıktı, ayakkabılar kül oldu

Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?
Gebze'de, fabrika çatısında yangın (2) - YenidenGebze'de, fabrika çatısında yangın (2) - Yeniden
Göçmenleri taşıyan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralıGöçmenleri taşıyan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Öyle bir şey yaptı ki! Esnaf tekme tokat dövdü

Öyle bir şey yaptı ki! Esnaf tekme tokat dövdü

Kastamonu'da başıboş uyuz ve hastalıklı köpekler vatandaşlara kabusu yaşatıyor

Kastamonu'da başıboş uyuz ve hastalıklı köpekler vatandaşlara kabusu yaşatıyor

Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.