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Sigara kaçakçılığının boyutu 3,5 milyar dolara ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç.

Sigara kaçakçılığının boyutu 3,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığının yıllık toplam getirisinin 3,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Ülkemizde 2013 yılında yasaklanan elektronik sigara halen kaçakçıların araçlarının bagajlarında bile satılabiliyor” dedi.
Son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılan ve 2013 yılında yasaklanmasına rağmen hala kolayca edinilebilen elektronik sigaraların karanlık yüzünü anlatan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Elektronik sigara dediğimiz nesne için, sanki sigara kadar zararlı değilmiş gibi bir algı oluşturuldu. Halbuki e-sigara kullananlarda kanser riski, sigara kullananlara göre 10 kat daha fazla. Çünkü sigara tütün gibi doğal bir bitkinin kimyasal işlemlerden geçirilmesinden sonra üretiliyor. E-sigara ise tamamen kimyasal bir yapıya sahip” diye konuştu.

“E-Sigara bagajda bile satılıyor”
Türkiye’de e-sigaranın kullanılmasının ve satılmasının TSSD’nin girişimleriyle 2013 yılında yasaklandığını hatırlatan Aydın, “Ancak bugün denetimde yaşanan sorunlar nedeniyle bu melanet, kaçakçıların kullandığı araçların bagajlarında bile rahatça satılabiliyor. Dolayısıyla sigarayla savaşta ortaya konan yasal düzenlemeler kadar, bu düzenlemelerin sürdürülebilir olmasının da önemi büyük. Denetim mekanizması sıkı bir şekilde çalıştırılmazsa bu tip manzaralarla karşılaşmamız olası” şeklinde konuştu.

10 yılda 655 milyon paket kaçak sigara
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde son 10 yılda toplam 654 milyon 562 bin 520 paket kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildiğine dikkat çeken Aydın, “Tütün mamulleri kaçakçılığı özellikle terör ve organize suç örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından biri. Tütün mamullerinin kolay temin edilebilmesi, tütün mamullerine verilen cezaların uyuşturucu suçlarındaki gibi caydırıcı olmaması ve yüksek kar getirisi gibi etkenler, söz konusu kaçakçılık faaliyetinin suçlular bakımından cazip hale gelmesine neden olmakta. Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının yıllık toplam getirisinin 3,5 milyar doları bulduğunu hatırlarsak, işin cazibesi daha net anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.

Sigara kaçakçılığının boyutu 3,5 milyar dolara ulaştı

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