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Sigara kavgasında 2 Suriyeli bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 23:00 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sigara isteme yüzünden çıkan kavgada Suriye uyruklu 2 kişi bıçaklan yaralandı.

Sigara kavgasında 2 Suriyeli bıçaklandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sigara isteme yüzünden çıkan kavgada Suriye uyruklu 2 kişi bıçaklan yaralandı.
Olay akşam saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Murat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sigara isteyen kişiler olumlu yanıt alamayınca tartıştıkları Suriye uyruklu kişilerle aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında, Suriye uyruklu Alaattin Alalluf (45) ve Muhammet Maruf Elmaslı (28) bıçakla yaralandı. Olay yerinde bulunanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiye müdahalede bulundu. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 Suriyeli, tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sigara kavgasında 2 Suriyeli bıçaklandı

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