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Sigara kullananlara mektup

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kırklareli Vize Devlet Hastanesi yöneticileri sigara kullananlara sağlıklı bir hayata merhaba diyebilmeleri için mektup yoluyla ulaştı.İnsan ve toplum sağlığının en önemli düşmanı olan sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) üye ülkelerde ve Türkiye’de, 1987 yılından bu yana her yıl ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ olarak kutlanılıyor.

Sigara kullananlara mektup

Kırklareli Vize Devlet Hastanesi yöneticileri sigara kullananlara sağlıklı bir hayata merhaba diyebilmeleri için mektup yoluyla ulaştı.
İnsan ve toplum sağlığının en önemli düşmanı olan sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) üye ülkelerde ve Türkiye’de, 1987 yılından bu yana her yıl ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ olarak kutlanılıyor. Sigara kullanımı, aktif ve pasif sigara içiciliğiyle hastalıklara, sakatlıklara ve ölümlere yol açarak kişi ve toplum sağlığını tehdit ediyor.
Sigaranın mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekilerek, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü kapsamında Vize Devlet Hastanesi yöneticileri sigara kullanıcılarına bir mektupla seslenerek sigaranın zararları ile ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Vize Devlet Hastanesi yöneticileri tarafından sigara kullananlara gönderilen o mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Bugün 9 Şubat Sigara Bırakma Günü. Zararları saymakla bitmeyecek kadar fazla olan, hayatımızdan sağlığımızı sevdiklerimizden de bizi çalan, sigara bağımlılığını bırakmanın tam zamanı. Sigarayı bırakmak için en iyi zaman dündü, sigarayı bırakmak için en iyi ikinci gün de bugün. Bazen vazgeçmek her zaman zayıf olduğunuz anlamına gelmez, bazen vazgeçmek vazgeçecek kadar güçlü ve zeki olduğun anlamına gelir. Sigaranın zararları hemen içtiğimiz anda ortaya çıksaydı, içen insan bir anda bir damla nefese muhtaç olsaydı, ya da içtiği anda kanser hastası olsaydı sigarayı asla eline bile almazdı. Sigaranın zararları yavaş yavaş ortaya çıktığı için bize verdiği zararı ancak iş işten geçtiği zaman anlıyoruz. Sigaradan vazgeçtiğinizde daha güzel bir hayata evet diyeceksiniz. Sigarayı bıraktığınızda çocuklarınız da büyük ihtimal sigara kullanmayacak. Sigaraya hiç başlamamışsanız çok şanslısınız. Sizler de çocuklarınıza her ikramın kabul edilmemesi gerektiğini, hayır diyebilmenin değerliliğini ve önemini ayrıca da zorluklarla, stresle mücadele edebilmek için kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını anlatın. Mümkün olduğunca küçük yaştan itibaren hayatların zorluklarıyla kendi başlarına mücadele etmesine müsaade edin ki, ileride en küçük bir zorlukta bağımlılıkların ve ya kötü niyetli insanların tuzağına düşmesin. Hayatımızdan sigarayı çıkarmak için asla mükemmel bir an olmayacak. Sigarayı bırakmak için hayatınızın değişmesini beklemeyin, değişmeyecek. Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz telefonunuzdan 171’i tuşlayarak ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayabilir, 182’yi tuşlayarak Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden randevu talep edebilirsiniz. Danışma hattına gelen çağrılar, sigara bırakma konusunda eğitim almış operatör aracılığı ile 7/24 saat hizmet verecek şekilde karşılanmaktadır. Ayrıca, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayarak sigarayı bırakmaya karar vermiş danışanlara, sigara bırakma planı çerçevesinde belli aralıklarla geri dönüş aramaları yapılarak kişinin takibinin yapılması sağlamaktadır. Mektubumuza son verirken 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nün sizin için güzel bir başlangıç olmasını diliyoruz."

Sigara kullananlara mektup

Sigara kullananlara mektup

Sigara kullananlara mektup

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