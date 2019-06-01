Sigara Kullanımı Yılda 8 Milyon Can Alıyor

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yılda ortalama 8 milyon kişinin sigara ve tütün kullanımı bağlı olarak öldüğünü açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, ‘Dünya Tütüne Hayır Günü’ nedeniyle, “Sigaranın hayatınızın en güzel anlarını çalmasına izin vermeyin” çağrısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü, tütün kullanımının yılda yaklaşık 8 milyon cana mal olduğunu belirterek, hükümetlerin sigarayla mücadelede konusundaki çalışmalarında daha aktif olmaları gerektiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü, tütün kullanımına bağlı ölümlerin yüzde 40’ının (3,3 milyon kişi), kanser, kronik solunum yolu hastalıkları ve tüberküloz gibi akciğer hastalıklarından yüzünden olduğunu belirtti.
Sigara tiryakileri yılda 60 bin çocuğu öldürüyor
Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi Dairesi Başkan Vekili Dr. Vinayak Prasad, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü nedeniyle yaptığı açıklamada tütün ve sigara kullananların başta akciğerleri olmak üzere kendi bünyelerine ve çevrelerindekilerin sağlığına dolaylı yoldan verdikleri zararı hatırlattı. Dr. Prasad, “Sigara ve tütün kullanımı en büyük ölçekte akciğer hastalıklarına neden oluyor. Yılda ortalama 3,3 milyon kişi sigara ve tütün kullanıma bağlı akciğer hastalıkları yüzünden hayatlarını kaybediyor. Yılda ortalama yarım milyon kişi de sigara ve tütün kullanımından dolaylı yoldan etkilendikleri için can veriyor. Her yıl yaklaşık 60 bin çocuk, tütün ve sigara kullanımından dolaylı olarak etkilendikleri için yaşamını yitiriyor” dedi.
Hükümetler sigarayla mücadele konusunda verdikleri sözleri tutmuyor
Dünya Sağlık Örgütü, sigara kullanımının giderek düştüğünü belirtti ancak hükümetlerin sigara kullanımının azaltılmasıyla ilgili verdikleri sözleri tam olarak tutmadıklarını kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2000 yılında dünyada sigara ve tütün kullanımı oranı yüzde 27. Bu oran 2016 verilerine göre yüzde 20’ye düşmüş ancak Dünya Sağlık Örgütü hükümetlerin 2025 yılına kadar ülkelerinde sigara ve tütün kullanımını yüzde 30 oranında azaltma taahhüdünün çok gerisinde olduğunu kaydediyor. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca hükümetlerin kendi ülkelerinde sigara ve tütün kullanımını azaltmak için kontrol önlemlerinin nasıl uygulanacağı konusunda pratik tavsiyeler sunan, ‘WHO Tütün Kontrolü Sözleşmesi'nin’ daha hızlı uygulanmasını istiyor.
‘WHO Uluslararası Tütün Kontrolü Sözleşmesi’ nedir?
‘WHO Tütün Kontrolü Sözleşmesi’, sigara içmeyenler için kamusal alanların yaratılması, işyerleri ve toplu taşımacılıkta sigara reklamı, tanıtım ve sponsorluklarının yasaklanması ve satışa sunulan her türlü tütün ürünlerinin paketlerinde sağlığa verdiği zararın anlatan uyarıların kullanılmasını istiyor.
Sözleşme, hükümetlerin sigaradan alınan vergilerin önemli ölçüde artırılmasını işitiyor. Sigaranın zararlarını anlatan ulusal kampanyalar düzenleyerek halkın bilinçlendirilmesini istiyor.
1987’de ilan edilen ‘Dünya Tütüne Hayır Günü’ yaklaşık 32 yıldır her 31 Mayıs gününde kutlanıyor. 31 Mayıs dünyada sigarayı bırakma günü olarak da biliniyor.
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