Sigara Kullanımı Yılda 8 Milyon Can Alıyor

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yılda ortalama 8 milyon kişinin sigara ve tütün kullanımı bağlı olarak öldüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, ‘Dünya Tütüne Hayır Günü’ nedeniyle, “Sigaranın hayatınızın en güzel anlarını çalmasına izin vermeyin” çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, tütün kullanımının yılda yaklaşık 8 milyon cana mal olduğunu belirterek, hükümetlerin sigarayla mücadelede konusundaki çalışmalarında daha aktif olmaları gerektiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü, tütün kullanımına bağlı ölümlerin yüzde 40’ının (3,3 milyon kişi), kanser, kronik solunum yolu hastalıkları ve tüberküloz gibi akciğer hastalıklarından yüzünden olduğunu belirtti.

Sigara tiryakileri yılda 60 bin çocuğu öldürüyor

Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi Dairesi Başkan Vekili Dr. Vinayak Prasad, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü nedeniyle yaptığı açıklamada tütün ve sigara kullananların başta akciğerleri olmak üzere kendi bünyelerine ve çevrelerindekilerin sağlığına dolaylı yoldan verdikleri zararı hatırlattı. Dr. Prasad, “Sigara ve tütün kullanımı en büyük ölçekte akciğer hastalıklarına neden oluyor. Yılda ortalama 3,3 milyon kişi sigara ve tütün kullanıma bağlı akciğer hastalıkları yüzünden hayatlarını kaybediyor. Yılda ortalama yarım milyon kişi de sigara ve tütün kullanımından dolaylı yoldan etkilendikleri için can veriyor. Her yıl yaklaşık 60 bin çocuk, tütün ve sigara kullanımından dolaylı olarak etkilendikleri için yaşamını yitiriyor” dedi.