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Sigara ölüm riskini 3 kat arttırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Yeşilay Haftası kapsamında Bursa’da düzenlenen sigara ve nikotin alışkanlıklarıyla mücadele panelinde çarpıcı bilgiler paylaşıldı.

Yeşilay Haftası kapsamında Bursa’da düzenlenen sigara ve nikotin alışkanlıklarıyla mücadele panelinde çarpıcı bilgiler paylaşıldı. Sigaranın ölüm riskini 3 kat artırdığı dile getirildi.
Uluslararası 118-K Yönetim Çevresi ve STK’lar VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde, Yeşilay Haftası kapsamında sigara ve nikotin alışkanlıklarıyla mücadele paneline imza atıldı. Sosyal sorumluluk noktasında birçok örnek projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, “Sigara ve nikotin alışkanlıklarının verdiği maddi ve manevi zarar, her geçen gün artarak sürüyor. Sağlığa değer katma anlayışıyla verdiğimiz sağlık hizmetlerinin yanında bunun gibi bilgilendirici çalışmalarla halk sağlığını ne denli önemsediğimizi de gözler önüne sermiş oluyoruz. Farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Panelde sigaranın zararları konusunda sunum yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise, “Bütün sigara içicilerinde ölüm oranının, içmeyenlere göre 3 kat arttığı biliniyor. Sigara içicilerinde en sık ölüm sebepleri ise kanser, KOAH ve astım gibi solunum hastalıkları ile kalp damar hastalıkları ve inmedir. Bırakmak için kendinize bir gün belirleyin ve o gün, bırakma konusunda kararlılığınızı ortaya koyun” dedi.
Etkinliğin sonunda ünlü sanatçı Baha Boduroğlu, canlı müzik ziyafeti sundu. Yıllarca sigara ve alkol bağımlılığının acısını çok çektiğini ve KOAH’ın yanı sıra birçok hastalıkla mücadele ettiğini de anlatan Boduroğlu, sigara alışkanlığı yüzünden sosyal hayat anlamında dibe vurduğunu ifade etti. Sigarayı bıraktıktan sonra hayatında yepyeni bir sayfa açıldığını da sözlerine ekledi.

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