Sigara ömrünüzden çalmasın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, sigaranın 50 kronik, 20 ölümcül hastalığa yol açtığını ve içenlerin ömrünü ortalama 14.5 yıl kısalttığını söyledi.

Dünyada 1,3 milyar kişinin sigara içtiğini ve içenlerin yüzde 80’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Dünyada her 6 saniyede bir kişi tütün tüketiminden kaynaklı sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Sigara dumanı içinde katran, karbonmonoksit (CO) gibi çeşitli gazlar, uçucu maddeler ve nikotin gibi toksik ve karsinojenik özellikte 5000’den fazla sayıda kimyasal bileşen bulunmaktadır. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) sigarayı 1. derece kanser yapıcı madde olarak kabul etmiştir. Türkiye’de sigaranın sebep olduğu ölümlerin sayısı trafik, terör, iş kazasına bağlı diğer ölümlerin toplamından 5 kat daha fazladır. Sigara içimi, 50 kronik, 20 ölümcül hastalığa yol açmaktadır. Sigara akciğer kanseri oluşumunun yüzde 90’ından sorumludur. Sigara içenlerde içmeyenlere göre akciğer kanseri gelişme riski 20 kat artmıştır” dedi.

Sigara içenlerin ömrünü ortalama 14,5 yıl kısaldığını ifade eden Burgazlıoğlu, "Sigara içen her 5 kişiden birinin yaşamını erken kaybettiği gösterilmiştir. Buradan çıkarak değerlendirme yapılırsa, tam dolu bir jumbo jetin düşmesiyle hayatını kaybedecek kişi sayısı kadar insanın, tüm dünyada her saat başı sigara sebebiyle hayatını kaybettiği bilinmektedir. Sigara dumanına maruz kalan insanlar da risk altındadır. Pasif maruziyetle alınan dumandaki toksik ve kanserojen maddeler sigara içenin aldığı dumana göre daha fazladır. Örneğin pasif olarak tütün dumanına maruz kalmakla akciğer kanseri riski yüzde 32 oranında artmaktadır” şeklinde konuştu.

Sigarayı bırakmak isteyenler için tavsiyelerde de bulunan Burgazlıoğlu, "Öncelikle sigarayı bırakmayı gerçekten istemek gerekiyor. Sigarayı bırakamayacağınızı asla düşünmeyin ve karamsarlığa izin vermeyin. Bırakmak için mutlaka kendinize bir gün belirleyin. Belirlediğiniz gün çok uzak ya da çok yakın olmasın. Kendinize hazırlanmak için süre tanıyın. Bırakma konusundaki kararlılığınızı yakınlarınıza bildirin. Sigarayı bırakmayı isteme sebeplerinizi bir kağıda yazın ve görebileceğiniz yerlere asın, yanınızda taşıyın. Her gün mutlaka bu nedenleri tekrar edin. Sigarayı hatırlatacak eşyaları (çakmak, sigaralık, küllük gibi) kaldırın. Cebinizde veya çantanızda sigara ve çakmak taşımamaya özen gösterin. Sigara içme isteği uyandıracak ortamlardan bir süreliğine uzak durun. Şiddetli sigara içme isteği geldiği zaman biraz dolaşın, oda değiştirin. Bir meyve yiyin ya da su için" dedi.