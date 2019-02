Sigara ömürden 15 yıl çalıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, yapılan araştırmalara göre sigara kullanımının, kişilerin hayatından ortalama 15 yıl çaldığını söyledi.

Gençler arasında sigara kullanımı önemli bir halk sağlığı sorunu olma özelliği taşıyor. Sigara tüketiminde yaş ortalaması her geçen yıl düşerken, ailelere ise bu konuda önemli sorumluluklar düşüyor. Çünkü ailelerin sigara kullanımından kaçınması, çocukların sigaraya olan eğilimini büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca ailelerin çocukları ile doğru iletişim kurmaları ve sigaranın tehlikelerini erken yaşlarda öğretmeleri, onları sigaranın sonuçlarından korumaya yardımcı oluyor.

Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Salih Bilgin sigara ile mücadele konusunda bilgi verdi. Dr. Bilgin, “Tütünün yanmasıyla yaklaşık 4 bin kimyasal madde açığa çıkar. Bu maddelerin neredeyse tamamı kanserojen özellik taşır. Dumanındaki karbon monoksit ve nitrojen oksit gibi gazlarsa, kandaki oksijen miktarının azalmasına yol açar. Ayrıca beyne ve diğer organlara yeterli oksijenin iletilmesine engel olur. Bu da kalbin oksijen için daha fazla kan pompalama işlemi gerçekleştirmesine, dolayısıyla daha hızlı çalışmasına yola açar. Yapılan araştırmalara göre sigara kullanımı, kişilerin yaşamından ortalama 15 yıl çalıyor. Öyle ki; sigara içen kişilerin, hiç içmemiş olanlara oranla orta yaş döneminde iki kat ölüm riski bulunuyor. Çünkü aktif sigara kullanıcılarında çok sık ani kalp ölümleri, kol ve bacaklarda zayıf kan dolaşımı olan periferik damar hastalığı ve kalp damarları hastalığı olan koroner arter hastalığı görülür. Sigara kullanımı ülkemizde her yıl 100 bin, dünyada ise 5 milyon kişiyi hayattan koparıyor. Yani, dünya genelindeki her 10 ölüm sigara sebepli gelişirken, bu ölümlerin yarısı Çin, Hindistan, ABD ve Rusya’da görülüyor” dedi.