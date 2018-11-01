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Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 08:15 | Son Güncelleme

Sigara paketlerindeki uyarı yazılarının üzerinde fotoğrafı bulunduğunu iddia eden İbrahim A.'nın açtığı davada karar çıktı. Dosyayı karara bağlayan mahkeme davanın reddine karar verdi. Kararda 'Bilirkişi incelemesinde fotoğrafın çok az derecede davacıya benzediği açıklanmış ancak sigara paketi üzerindeki fotoğrafla aynı kişi olduğu bilimsel olarak tespit edilememiştir' denildi

Hastanede tedavi gördüğü sırada, fotoğrafının izinsiz çekilip sigara paketleri üzerinde yayımlandığını iddia ederek dünyaca ünlü 5 sigara firmasına 302 bin liralık tazminat talebinde bulunan İbrahim A.’nın davası reddedildi.

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DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRÜRÜKEN İZİNSİZ ÇEKİLMİŞ

DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRÜRÜKEN İZİNSİZ ÇEKİLMİŞ
Özge Eğrikar'ın Hürriyet'teki haberine göre, nefes darlığı ve kuru öksürük şikâyetiyle 9 yıl önce bir devlet hastanesinde tedavi gören İbrahim A.’nın iddiaya göre yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada izinsiz fotoğrafı çekildi ve bu fotoğrafı sigara paketlerinin üzerinde yer aldı.
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6 YIL ÖNCE DAVA AÇTI

6 YIL ÖNCE DAVA AÇTI
Yine iddiaya göre İbrahim A. bu fotoğrafı yüzünden fabrikadaki işinden oldu. Fotoğrafı yaşadığı Tekirdağ’da çok konuşulan İbrahim dünyaca ünlü 5 sigara firmasına 6 yıl önce dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, “Sigaraların toplatılmasını, şimdilik 2 bin lira maddi ve 300 bin lira manevi tazminatın davalı sigara şirketlerinden tahsilini istiyoruz” denildi.
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5 BÜYÜK FİRMANIN AVUKATINDAN CEVAP

5 BÜYÜK FİRMANIN AVUKATINDAN CEVAP
Davaya cevap veren 5 büyük sigara firmasının avukatı, “Fotoğraftaki kişi İbrahim A. değildir. Fotoğraf 2005’te çekilmiştir. Davacı hastanede 17-23 Haziran 2009’da tedavi gördüğünü belirtmiştir. Dava reddedilsin” dedi. Dosyayı karara bağlayan mahkeme davanın reddine karar verdi.
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Mahkeme gerekçeli kararında, “İbrahim A. ile sigara paketi üzerindeki fotoğraf benzerlik gösterse de o değildir. TAPDK’nın yazısında davaya konu fotoğrafın AB Komisyonu tarafından yayımlanan kaynak listedeki fotoğraflar arasından seçildiği belirtilmiştir. Davacı ise fotoğrafın kendisine ait olduğunu iddia etmiştir.
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Bilirkişi incelemesinde fotoğrafın çok az derecede davacıya benzediği açıklanmış ancak sigara paketi üzerindeki fotoğrafla aynı kişi olduğu bilimsel olarak tespit edilememiştir. Davacının hastanede yattığı zamansal olarak imkânsızlığıyla da anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir” denildi.
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sigara paketi sigara

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Biri ABD de kanser oldu o mesur firmaya 540 milyon dolarlık dava actı ve kazandı Burda olsa seni aynen böyle kovarlar Madem öyle resimdeki gercek kişiyi acıklasınlar Bu kişinin izni ile alınmıstır diye Bu adam milyon dolarlık dava acsa idi baska bir ülkede çatır çatır alırdı Firma Türkiyedeki haram parayı sevmiyen Devlet kurumu yetkilileri satın alımıstır ucuz yoldan firma zarar görmeden olayı kapatmıstır Burası Türkiye ne bekliyorsunuz?
Ah be güzelim seni işden çıkartan fabrikayı iftiradan mahkemeye versen kazanmaman içten bile değildi.Sigara firmaları geçmişten çok mahkeme tecrübesi olan kurumlardır,O yüzden senin benim fotomu koymaz direk mankenleri toplar konu ile ilgili fotosunu çeker.
fotoğraftaki herifin burnu kocaman,hakim dava açanın burnua baksa hemen karar verebilirdi.Bilimsel olarak bi gerçekliğe ihtiyaç yokki
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