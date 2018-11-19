Sigara Paketlerinde Logolar Olmayacak Uyarıcı Mesajlar Artacak

Türkiye’de mevzuat değişikliğiyle artık sigara paketlerinde markalar tek tip olacak ve uyarıcı mesajlar ile fotoğraflar yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarılacak.

TBMM’de 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun”da yapılan değişiklikler yakın zamanda uygulamaya başlanacak. Böylece tütün ürünleri kullanımı, satışı ve iletişim araçlarında yer alış şekliyle ilgili önemli değişiklikler yaşanacak.

Yasal düzenlemeye göre; televizyon programlarında, filmlerde, dizilerde, kliplerde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi tamamiyle yasaklanacak. Yine internet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari veya reklam amacıyla tütün ürünleri kullanılamayacak ve görüntülerine yer verilemeyecek.

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak.

Tütün ürünleri paketleri üzerindeki tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin resimli ve Türkçe yazılı uyarı mesajları oranı yüzde 65’den yüzde 85’e çıkarılacak.