Sigara Paketlerinde Logolar Olmayacak Uyarıcı Mesajlar Artacak

Türkiye’de mevzuat değişikliğiyle artık sigara paketlerinde markalar tek tip olacak ve uyarıcı mesajlar ile fotoğraflar yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarılacak.
TBMM’de 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun”da yapılan değişiklikler yakın zamanda uygulamaya başlanacak. Böylece tütün ürünleri kullanımı, satışı ve iletişim araçlarında yer alış şekliyle ilgili önemli değişiklikler yaşanacak.
Yasal düzenlemeye göre; televizyon programlarında, filmlerde, dizilerde, kliplerde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi tamamiyle yasaklanacak. Yine internet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari veya reklam amacıyla tütün ürünleri kullanılamayacak ve görüntülerine yer verilemeyecek.
Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak.
Tütün ürünleri paketleri üzerindeki tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin resimli ve Türkçe yazılı uyarı mesajları oranı yüzde 65’den yüzde 85’e çıkarılacak.
Tütün ürünleri markalarının yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu da artık tek tip olacak. Tütün ürünleri artık rengi aynı şekilde tasarlanmış standart paketler içerisinde piyasaya arz edilecek.
“Asıl çözüm eğitimle mümkün”
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, TBMM’de yeni yapılan yasal değişiklikleri desteklediklerini ve bunun Türkiye’de tütün ürünleri kullanımını azaltmasını umut ettiklerini söyledi. Çakar, yasal düzenlemeler ile beraber vatandaşların tütün kullanımı alışkanlıklarını ancak verilecek eğitimle giderilebileceklerini dile getirdi.
Esnaf ve sokaktaki vatandaş ne düşünüyor?
VOA Türkçe, tütün ürünleriyle ilgili yeni yasal düzenlemelerine ilişkin ne düşündüklerini esnaf ve sokaktaki vatandaşa sordu.
Market sahibi Ercan Haydaroğlu, logoların kapatılmasının sigara satışını etkilemeyeceğini belirterek, kaçakçılığa yol açabileceğine işaret etti. Haydaroğlu, yasaklamalarla tütün ve mamullerinin zararlarına karşı çözüm olamayacağını da sözlerine ekledi.
Bir başka esnaf, büfe sahibi Ali Ekber Erdem ise, paketlerin tek tip olması halinde müşterilerle esnaf arasında güvensizliğin yaşanacağını vurguladı. Erdem, sigara satışının düşeceğini belirterek, sigara şirketlerinin başka yöntemlere yönelebileceğini açıkladı.
VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı Ankaralı vatandaşlardan bazıları, kararların uygun olduğunu bununla beraber bağımlılık merkezlerini devreye sokarak daha ciddi yaklaşımlarla bunun çözülebileceği görüşünde. Tütün üzerindeki vergilerin arttırılmasının tüketimin azaltılması yönünde etkili olacağını da kaydeden vatandaşlar, tek tip kutu olmasını desteklerini de açıkladılar.
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