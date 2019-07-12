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Sigara ve akaryakıt kaçakçılarına ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Polis ve jandarma ekiplerince, 2,5 yılda sigara ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik 52 bin 11 operasyonda yaklaşık 95 milyon paket sigara ve 11 milyon 753 bin litre akaryakıt ele geçirildi

SERTAÇ BULUR/AYKUT KARADAĞ - Polis ve jandarma ekiplerince, 2,5 yılda sigara ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik 52 bin 11 operasyonda yaklaşık 95 milyon paket sigara ve 11 milyon 753 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

Kaçakçılara yönelik yılbaşından bu yana düzenlenen 9 bin 126 operasyonda 5 milyon 602 bin 81 paket sigara ve 2 milyon 518 bin 970 litre akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 bin 736 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan 263'ü tutuklandı.

Emniyet ve jandarma ekiplerince geçen yıl düzenlenen 22 bin 296 operasyonda 26 milyon 46 bin 833 paket sigara ile 4 milyon 549 bin 342 litre akaryakıta el konulurken yakalanan 34 bin 495 kişiden 733'ü cezaevine gönderildi.

Kaçakçılara yönelik 2017'de düzenlenen 20 bin 589 operasyonda 62 milyon 877 bin 384 paket sigara ve 4 milyon 685 bin 372 litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 27 bin 703 zanlıdan 709'u tutuklandı.

Böylece 2,5 yılda sigara ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik 52 bin 11 operasyonda 94 milyon 526 bin 298 paket sigara ve 11 milyon 753 bin 684 litre akaryakıta el konulmuş oldu.

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