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Sigara ve alkolde ÖTV yüzde 47 arttı

03.01.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47'den fazla arttı.

Böylelikle sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun bir paket sigaradan 14,39 lira vergi alınacak.Türkiye'de sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak yüzde 47,39 oranında yükseldi.

İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları, her altı ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. Sigarada ÖTV, alkollü içkiden farklı olarak hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi olarak hesaplanıyor. Yeni zamla bir adet sigarada 0,48 lira olan asgari maktu vergi 0,7197 liraya çıkarken maktu vergi tutarı da 0,48 liradan 0,7150 liraya yükseldi. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı, 9,76 liradan 14,39 liraya çıktı.

Bu artış, sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun bir paket sigaradan 14,39 lira vergi alınacağı anlamına geliyor. Bir paket sigaranın vergisi de 4,63 lira artırılmış oldu.

Haziran ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkollü içeceklerden alınan ÖTV, Temmuz-Aralık dönemi için sabit tutulmuştu. Cumhurbaşkanı kararıyla özel tüketim vergisi kanununun 12'nci maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmamasına karar verilmişti.

Ancak Ocak ayı öncesinde böyle bir karar yayımlanmadı.

DW,ANKA/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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