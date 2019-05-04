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Sigara ve bisikletini vermeyince dişlerini döktüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

İZMİR’in Seferihisar ilçesinde Resul Çelikok (49), sigara ve bisikletini isteyen 6 kişiye olumsuz yanıt verince dövüldü.

Sigara ve bisikletini vermeyince dişlerini döktüler

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesinde Resul Çelikok (49), sigara ve bisikletini isteyen 6 kişiye olumsuz yanıt verince dövüldü. Aldığı yumruklarla 3 dişi dökülen Çelikok'un şikayeti üzerine, Suriyeli oldukları öne sürülen saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ürkmez semtinde bisikletiyle gezintiye çıkan emekli Resul Çelikok, yorulunca sahildeki banka oturdu. Bu sırada Çelikok’un yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi, sigara istedi. Çelikok'un fazla sigarasının olmadığını söylediği ikili, bu kez de bisikletiyle tur atmak istedi. Bu isteğe de olumsuz yanıt veren Çelikok, durumdan rahatsız oldu. Bisikletine binerek, sahilden ayrılmak istedi. Ancak kendisinden sigara ve bisikletini isteyen ikilinin yanına 4 kişi daha geldi. İddiaya göre 6 kişi, Çelikok’u dövdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne giden Çelikok, tedavi altına alındı.
Aldığı yumruklarla 3 dişi dökülen Çelikok, jandarmaya şikayetçi oldu. Çelikok, Suriyeli olduklarını iddia ettiği saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi. Jandarma kaçan saldırganları yakalamak için araştırma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sigara ve bisikletini vermeyince dişlerini döktüler

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